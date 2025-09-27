Газпром требует запретить судиться с ним

«Газпром» усиливает давление на австрийскую OMV через российские суды. Новый иск «Газпром экспорта» в Арбитражный суд Санкт-Петербурга направлен на то, чтобы запретить дочке концерна — OMV Gas Marketing and Trading GmbH — продолжать арбитраж в Стокгольме. Заседание назначено на 16 октября.
История тянется давно. Еще в 2024 году российский суд уже вводил запрет и назначал OMV штраф в 575 млн евро. Но австрийская компания пошла дальше: подала иски в Европе и выиграла два разбирательства — на 230 млн евро и 48 млн евро. В результате OMV перестала платить за газ, а «Газпром» полностью прекратил экспорт в Австрию. Контракты, рассчитанные до 2040 года, были разорваны.
OMV утверждает, что понесла убытки из-за сокращения поставок с 2022 года и требует компенсации. Но, по данным СМИ, этот шаг оказался для нее дорогим. С потерей российского газа и ростом цен в Европе OMV фактически сама загнала себя в угол. Разница цен между голландской биржей TTF и австрийским хабом «Баумгартен» за год увеличилась более чем в два раза. Для OMV это означает десятки миллионов долларов переплаты за каждый миллиард кубов.
Финансовые отчеты компании подтверждают: доходы в сегменте «Продажи газа и электроэнергии» в первой половине 2025-го рухнули с 297 млн до 97 млн евро, а в «Продажах газа в Западной Европе» — с 220 млн до 116 млн евро. То есть прибыль упала более чем на две трети.
«Газпром» же настаивает: европейские арбитражи предвзяты, а разбирательства нужно блокировать в российских судах. Для OMV же спор с Москвой уже обернулся не только судебными тяжбами, но и реальными потерями на рынке.