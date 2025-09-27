Газпром требует запретить судиться с ним

OMV утверждает, что понесла убытки из-за сокращения поставок с 2022 года и требует компенсации. Но, по данным СМИ, этот шаг оказался для нее дорогим. С потерей российского газа и ростом цен в Европе OMV фактически сама загнала себя в угол. Разница цен между голландской биржей TTF и австрийским хабом «Баумгартен» за год увеличилась более чем в два раза. Для OMV это означает десятки миллионов долларов переплаты за каждый миллиард кубов.