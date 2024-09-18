Газировка повышает риск развития заболеваний печени

Исследование, начатое в 2004 — 2006 годах, включило в себя данные о 1 412 участниках старше 20 лет. Ученые регулярно оценивали у них уровни ALT/AST (ферменты, участвующие в обмене аминокислот) и суточную калорийность рациона.
Уровни ферментов печени определяли у участников после 8−14 часов голодания. Риск НАЖБП оценивался по индексу жировой дистрофии печени, учитывающему соотношение ALT/AST, индекса массы тела, пола и наличия диабета второго типа. Потребление газировки классифицировали по частоте: менее одной порции в неделю, от 1 до 3,5 порции и от 3,5 или более в неделю. Напитки без калорий при этом не учитывались, пишет ScienceDirect.
Выяснилось, что среднее потребление газировки у мужчин составило 3,1 порции в неделю, как и у женщин. Однако регрессионный анализ выявил, что высокое потребление сладкой газировки связано с повышением уровней ALT и увеличением риска развития НАЖБП у мужчин. У женщин же эта связь не была статистически значимой после корректировок. Чтобы лучше понять взаимосвязь между потреблением этого напитка и НАЖБП, требуются дополнительные исследования.
Газировку очень любят многие дети и подростки, но лучше ее заменить чем-то полезным. Есть целый список напитков, которые можно предложить юному поколению, их не помешает взять с собой в школу.