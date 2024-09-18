Газировка повышает риск развития заболеваний печени

Выяснилось, что среднее потребление газировки у мужчин составило 3,1 порции в неделю, как и у женщин. Однако регрессионный анализ выявил, что высокое потребление сладкой газировки связано с повышением уровней ALT и увеличением риска развития НАЖБП у мужчин. У женщин же эта связь не была статистически значимой после корректировок. Чтобы лучше понять взаимосвязь между потреблением этого напитка и НАЖБП, требуются дополнительные исследования.