Газированные напитки и фруктовые соки повышают риск инсульта

Эндрю Смит, профессор клинической эпидемиологии в Университете Голуэя, проводивший исследование о факторах риска ишемического инсульта, заявил, что газированные напитки могут стать причиной возникновения патологии.
О связи газированных напитков и ишемического инсульта свидетельствует исследование, в котором приняло участие почти 27 000 человек из 27 стран. Согласно данным научной работы, газированные напитки, содержащие сахар или искусственные подсластители, повышают риск возникновения острой патологии на 22%.
Как врач, который исследовал потенциальные риски возникновения инсульта, я бы рекомендовал избегать или минимизировать потребление газированных и фруктовых напитков, рассмотрев возможность перехода на обычную воду.
Помимо прочего, ученые также выявили, что фруктовые соки, производящиеся из концентратов и содержащие консерванты и сахар, также повышают риск возникновения инсульта — на 37% (исследовали соки, восстановленные из концентрата).
Считается, что в данных случаях причиной повышенного риска по большей части является крайне высокое содержание сахара, что вредит артериям и другим кровеносным сосудам, впоследствии увеличивая опасность возникновения острой патологии.
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