Газированные напитки и фруктовые соки повышают риск инсульта

О связи газированных напитков и ишемического инсульта свидетельствует исследование, в котором приняло участие почти 27 000 человек из 27 стран. Согласно данным научной работы, газированные напитки, содержащие сахар или искусственные подсластители, повышают риск возникновения острой патологии на 22%.