Гатилов оценил выход США из структур ООН

Гатилов: выход США из структур ООН говорит о пренебрежении многосторонности.

Источник: Reuters

ЖЕНЕВА, 15 янв — РИА Новости. Решение США о выходе из ряда структур ООН говорит об их пренебрежении принципами многосторонности и отказе от взаимодействия со странами мирового большинства, заявил РИА Новости постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.

Седьмого января администрация президента США Дональда Трампа приняла решение о сворачивании финансирования и прекращении участия США в работе ряда расположенных в Женеве международных организаций и механизмов, включая Конференцию ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), Учебный и научно-исследовательский институт ООН (ЮНИТАР) и Глобальный форум по миграции и развитию.

«Этот шаг сложно воспринимать иначе, как очередное подтверждение линии Вашингтона на сугубо избирательный подход к деятельности ООН, пренебрежение принципами многосторонности и отказ от взаимодействия со странами мирового большинства в интересах устойчивого развития и поиска коллективных решений глобальных проблем», — заявил постпред.

По его словам, неожиданностью решение американского руководства не стало, так как в опубликованный список попали структуры, «в работе которых США в последнее время либо не принимали активного участия, либо участвовали избирательно».

«Показательно, что американцы не стали “выходить” из Европейской экономической комиссии ООН, которая занимается выработкой норм и стандартов, в том числе в сфере транспорта, при том, что сотрудничество со всеми остальными региональными комиссиями ООН было прекращено. Как представляется, данное решение Трампа обусловлено прежде всего экономическими соображениями, в том числе интересами американского бизнеса», — сказал дипломат.