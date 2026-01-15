Гатилов оценил выход США из структур ООН

«Показательно, что американцы не стали “выходить” из Европейской экономической комиссии ООН, которая занимается выработкой норм и стандартов, в том числе в сфере транспорта, при том, что сотрудничество со всеми остальными региональными комиссиями ООН было прекращено. Как представляется, данное решение Трампа обусловлено прежде всего экономическими соображениями, в том числе интересами американского бизнеса», — сказал дипломат.