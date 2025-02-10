Гастрономическая карта России: как региональные бренды влияют на туризм

Поддержка местных производителей также играет ключевую роль в развитии гастрономического туризма. Фермеры и сыроделы могут рассчитывать на гранты и субсидии, что позволяет им развивать свои производства и продвигать уникальные продукты. Примеры успешного продвижения включают Тульскую область с её пряниками и Вологодскую область с маслом, которые активно развивают брендинг и экспорт.