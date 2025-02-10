Гастрономическая карта России: как региональные бренды влияют на туризм

Гастрономическая карта России, созданная Федеральной службой по интеллектуальной собственности (Роспатент), включает в себя 215 уникальных продуктов и напитков, произведенных в 73 регионах страны. Среди них — удмуртские перепечи, карельские калитки и белевские пряники. Эти продукты не просто кулинарные изыски, а настоящие символы своих территорий, которые тесно связаны с историей и культурными традициями, передают Известия.
На карте больше всего фирменных продуктов представлено из Краснодарского края, Тульской, Астраханской и Московской областей. Например, в Краснодарском крае зарегистрировано 26 брендов, включая девять продуктов питания и восемь сортов минеральной воды. В ЦФО сосредоточены популярные мучные изделия и десерты, такие как пряники и пастила.
По словам главы Роспатента Юрия Зубова, региональные бренды не только обогащают гастрономическую палитру страны, но и служат инструментом для привлечения инвестиций и поддержки местных производителей. Он отметил, что такие продукты могут стимулировать развитие местного производства и повышать экономическую активность в регионах.
С начала 2024 года Роспатент зарегистрировал 22 региональных продукта, а за последние четыре года — более 50. Среди новых брендов, зарегистрированных в 2024 году, можно отметить карельскую землянику, байдарский мед и бакчарскую жимолость.
Развитие местных производств
Эксперты считают, что гастрономический туризм в России всегда пользовался популярностью, и с возобновлением туристической активности это направление получает новый импульс. Заместитель генерального директора АНО «Национальные приоритеты» Ирина Осадчая отметила, что местные бренды становятся важными точками притяжения для путешественников. Каждый турист стремится познакомиться с местной кухней и попробовать традиционные блюда.
Поддержка местных производителей также играет ключевую роль в развитии гастрономического туризма. Фермеры и сыроделы могут рассчитывать на гранты и субсидии, что позволяет им развивать свои производства и продвигать уникальные продукты. Примеры успешного продвижения включают Тульскую область с её пряниками и Вологодскую область с маслом, которые активно развивают брендинг и экспорт.
Гастрономия становится не только средством привлечения туристов, но и важной частью национальной идентичности. В 2024 году наблюдается рост интереса к винным турам и гастрономическим объектам, что подтверждает растущий турпоток и популярность местной кухни среди иностранных гостей.
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