Гастроэнтеролог Сухорукова рассказала, какой продукт может вызвать мигрень

«Сыр не стоит есть всем. Например, при аллергии. А еще иногда он провоцирует мигрень. Вызывать приступы боли в составе сыра могут тирамин и глутаминовая кислота. Хотя обычно стресс и недосып все-таки влияют больше», — рассказала Сухорукова.
По словам гастроэнтеролога, вред человеку также наносит соль, содержащаяся в сыре в очень больших количествах, например, 60 граммов сыра чеддер содержат 350 миллиграммов соли.
«Пагубное воздействие соли на кровяное давление хорошо известно, однако ее вклад в развитие остеопороза вызывает еще большее беспокойство. Соль способствует вымыванию кальция из организма. Следовательно, если вы страдаете гипертонией, лишним весом, сыр лучше ограничить», — отметила Сухорукова.
Кроме того, ограничить потребление сыра рекомендуется пациентам с артритом. Также некоторые исследования показывают, что молочные продукты негативно сказываются на здоровье мужчин, заключила собеседник.