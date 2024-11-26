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Гастроэнтеролог Сухорукова рассказала, какой продукт может вызвать мигрень

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Сыр способен провоцировать мигрень, его также рекомендуется ограничить людям с артритом, гипертонией и лишним весом, сообщила РИА Новости врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Людмила Сухорукова.

Источник: Freepik

«Сыр не стоит есть всем. Например, при аллергии. А еще иногда он провоцирует мигрень. Вызывать приступы боли в составе сыра могут тирамин и глутаминовая кислота. Хотя обычно стресс и недосып все-таки влияют больше», — рассказала Сухорукова.

По словам гастроэнтеролога, вред человеку также наносит соль, содержащаяся в сыре в очень больших количествах, например, 60 граммов сыра чеддер содержат 350 миллиграммов соли.

«Пагубное воздействие соли на кровяное давление хорошо известно, однако ее вклад в развитие остеопороза вызывает еще большее беспокойство. Соль способствует вымыванию кальция из организма. Следовательно, если вы страдаете гипертонией, лишним весом, сыр лучше ограничить», — отметила Сухорукова.

Кроме того, ограничить потребление сыра рекомендуется пациентам с артритом. Также некоторые исследования показывают, что молочные продукты негативно сказываются на здоровье мужчин, заключила собеседник.