Гастроэнтеролог Сухорукова рассказала, какой продукт может вызвать мигрень

«Сыр не стоит есть всем. Например, при аллергии. А еще иногда он провоцирует мигрень. Вызывать приступы боли в составе сыра могут тирамин и глутаминовая кислота. Хотя обычно стресс и недосып все-таки влияют больше», — рассказала Сухорукова.