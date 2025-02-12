Гастроэнтеролог развеяла четыре популярных мифа о питании

Это также неправда. Процесс пищеварения не прекращается даже тогда, когда мы спим. Рекомендации, касающиеся последнего приема пищи перед сном, связаны не с тем, что у желудка или кишки есть режим работы по часам, а для профилактики того рефлюкса (перемещения желудочного секрета в пищевод, а затем в рот).