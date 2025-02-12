Гастроэнтеролог развеяла четыре популярных мифа о питании

Нельзя пить воду во время еды
Как объяснила врач в своем Teelegram-канале, это распространенное заблуждение. В действительности вода во время еды никак не мешает процессу пищеварения и не замедляет его. Желудочный сок жидкость тоже не разбавляет.
Все люди должны есть три раза в день
По словам врача, это тоже миф. Число требуемых приемов пищи зависит от множества факторов. Так, нужно учитывать возраст, образ жизни, уровень активности и состояние здоровья. Некоторым людям лучше есть пять-шесть раз в день, другим достаточно двух приемов пищи.
«Главное — это сбалансированность рациона», — подчеркнула Софья Бакаева.
Острая пища повреждает желудок
Острота в продуктах обычно связана с капсаицином. Этот компонент действует на рецепторы, вызывая ощущение жжения. При этом он не повреждает слизистую оболочку желудка. Таким образом, это тоже миф.
Пищеварение прекращается во время сна
Это также неправда. Процесс пищеварения не прекращается даже тогда, когда мы спим. Рекомендации, касающиеся последнего приема пищи перед сном, связаны не с тем, что у желудка или кишки есть режим работы по часам, а для профилактики того рефлюкса (перемещения желудочного секрета в пищевод, а затем в рот).
Если ничего не болит, значит, с ЖКТ все в порядке
Врач рассказала, что некоторые заболевания ЖКТ могут развиваться без выраженной боли, особенно на ранних стадиях. В связи с этим гастроэнтерологи рекомендуют проходить определенные чек-апы — для каждого возраста есть свой.
Еще одно распространенное утверждение, касающееся питания, звучит так: существуют продукты, которые помогают бороться с бессонницей. И это уже не миф. О еде, помогающей уснуть, рассказал эксперт по питанию, глава отдела продуктов Grubby Фергус Смитерс.