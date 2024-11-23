Гастроэнтеролог рассказала о полезных и вредных супах

Эксперт лаборатории «Гемотест» врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух объяснила «Известиям» 23 ноября, какие супы полезны, а какие не стоит есть часто, а также рассказала, что делать тем, кто не любит бульоны и борщи.
Почти у каждого народа есть традиционный суп, рецепт которого передается из поколения в поколение с древних времен. И это неслучайно: наваристые жидкие блюда из овощей, бобовых, мяса или рыбы хорошо усваиваются и дают длительное ощущение сытости, объяснила эксперт.
«Одно из главных достоинств супа в том, что он хорошо усваивается. Клетчатка овощей, растительные и животные белки размягчаются, и питательные вещества из них быстрее всасываются в пищеварительном тракте. В отличие от сырых овощей, ингредиенты супов практически не вызывают вздутия живота. Неслучайно при восстановлении после болезни врачи рекомендуют употреблять нежирные бульоны или супы», — отметила врач.
Кроме того, в супах сохраняется больше витаминов и минеральных веществ. Даже если они вымываются из продуктов во время готовки, то всё равно остаются в бульоне, добавила гастроэнтеролог.
Чаще всего суп содержит достаточное количество жидкости и клетчатки. По словам Кашух, это сочетание позволяет чуть-чуть обмануть организм, продлевая ощущение сытости. Жидкость помогает заполнить объем желудка, а клетчатка замедляет скорость попадания глюкозы в кровь. В результате в мозг не поступает сигналов о том, что уровень глюкозы резко упал, а желудок опустел, и он считает человека сытым, в результате без особого дискомфорта потребляется меньше калорий. Если бы человек съел то же количество твердых ингредиентов, что содержится в тарелке супа, без жидкости, он бы почувствовал голод раньше.
Но даже несмотря на всю пользу, не стоит прилагать массу усилий для того, чтобы ежедневно съедать во время обеда жидкое блюдо. Бабушкины утверждения о том, что «без супа можно заработать гастрит», — это миф, подчеркнула врач. По ее словам, хорошо, если есть возможность употреблять супы 2−4 раза в неделю. Но если человек не любит такие блюда, можно обойтись и без них, главное — придерживаться сбалансированного и здорового рациона.
«Наиболее полезны нежирные супы, сваренные на легком бульоне из овощей, грибов, рыбы, курицы, кролика или говядины. Важно, чтобы в супе были овощи, а животный белок можно заменить растительным, например фасолью, чечевицей, нутом. А вот супы, в которых используются жирные и высококалорийные ингредиенты, лучше есть пореже. К ним относятся сливки, жирное мясо и сметана, бекон, мука. И, безусловно, не стоит увлекаться быстрорастворимыми супами и бульонными кубиками, которые содержат в себе большое количество соли и консервантов», — подчеркнула Кашух.
После приготовления суп необходимо остудить и хранить в холодильнике не более 3−4 дней. Как уточнила эксперт, разогревать лучше отдельно небольшую порцию, снова ставить на огонь большую кастрюлю не стоит: это может отразиться и на вкусовых качествах, и на питательной ценности.
Ранее, 21 ноября, врач-диетолог, нутрициолог Лариса Габдулхакова рассказала «Известиям», что осенью и зимой в течение дня стоит отдавать предпочтение теплым блюдам. Она посоветовала привычные овощные салаты заменить на альтернативные теплые варианты. Также эксперт рекомендовала включать в суточный рацион субпродукты: печень, почки, легкое или язык.