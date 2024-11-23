Гастроэнтеролог рассказала о полезных и вредных супах

Но даже несмотря на всю пользу, не стоит прилагать массу усилий для того, чтобы ежедневно съедать во время обеда жидкое блюдо. Бабушкины утверждения о том, что «без супа можно заработать гастрит», — это миф, подчеркнула врач. По ее словам, хорошо, если есть возможность употреблять супы 2−4 раза в неделю. Но если человек не любит такие блюда, можно обойтись и без них, главное — придерживаться сбалансированного и здорового рациона.