Гастроэнтеролог рассказала о полезном гарнире к мясу

«Рекомендуется овощи есть с белковыми продуктами. То есть, допустим, запеченая курица и салат из овощей — прекрасное сочетание. А сложные углеводы лучше оставить для отдельного приема пищи. Например, гречка с мясом — это очень большая нагрузка для желудочно-кишечного тракта, в сочетании эти продукты препятствуют усвоению друг друга в нашем организме, поэтому их приветствуется есть отдельно», — отметила Багатова.