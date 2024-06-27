Гастроэнтеролог рассказала, кому нельзя есть кашу на завтрак

По ее словам, это, в частности, люди с непереносимостью лактозы и белка коровьего молока, так как у них это может вызвать нарушение стула, вздутие живота, метеоризм. Также не стоит есть людям с таким заболеванием, как целиакия — оно характеризуется непереносимостью протеинов клейковины (глютенов) пшеницы и других злаков. Из-за этого при употреблении каши может возникнуть диарея и вздутие живота.