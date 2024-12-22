Гастроэнтеролог рассказала, как восстановить микрофлору кишечника

В последнее время многие серьезно задумываются о качестве своей жизни. Крепкое здоровье является здесь неотъемлемой составляющей. Все знают, что нужно повышать иммунитет, но не каждый знает, что один из основных источников, который на него влияет, — микрофлора кишечника. Врач-гастроэнтеролог, диетолог Александра Ноев рассказала «Вечерней Москве», как восстановить микрофлору кишечника.