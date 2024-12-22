Гастроэнтеролог рассказала, как восстановить микрофлору кишечника

Что такое микрофлора кишечника
Микрофлора кишечника — это совокупность микроорганизмов, которые живут в желудочно-кишечном тракте. В нем уживается от 300 до 500 видов бактерий и грибов.
— В кишечнике взрослого человека находится в среднем около 1,5 килограмма микроорганизмов и простейших. Одни виды бактерий помогают перевариванию пищи, таким образом доставляя в наш организм белки, жиры, углеводы, витамины и минералы. Другие же используют для своего питания продукты брожения и начинают процесс гниения, — рассказала Ноев.
Эксперт отметила, что от соотношения количества и видов бактерий, развития нетипичных микробов, зависят состояние здоровья кишечника и иммунитет.
— Иммуноглобулины населяют стенки кишечника, и, если их достаточное количество, у патогенных микроорганизмов практически нет шансов попасть в кровоток. Также полезные бактерии кишечника содействуют созреванию фагоцитов — клеток, которые являются неспецифическим иммунитетом, направленным на поглощение и уничтожение патогенной флоры, — объяснила врач.
Что влияет на ослабление микрофлоры кишечника
Специалист подчеркнула, что в современном мире люди вечно спешат, питаются нерегулярно и несбалансированно, употребляют пищу с высоким содержанием животных жиров, сахара и крахмала. Неправильное питание напрямую влияет на микрофлору кишечника.
— Большинство употребляемых продуктов содержат пищевые добавки, вредные для здоровья. Например, бисульфиты натрия, наночастицы металлов, гормоны, усилители вкуса, много соли и сахара, ароматизаторы, консерванты, антибиотики, — говорит собеседница «ВМ».
По ее мнению, стресс разрушает микробиоту не меньше, чем это делает несбалансированное питание. Поэтому часто возникают случаи синдрома раздраженного кишечника и роста избыточной флоры, как правило, патогенной.
Помимо этого, негативное воздействие на микрофлору кишечника оказывают:
- гормональный дисбаланс;
- регулярное употребление алкоголя;
- курение.
— Важно следить за здоровьем толстого кишечника и не допускать воспалений, запоров, геморроя. В ответ на нарушение целостности тканей организма иммунитет экстренно активируется и нарушает соотношение бактерий. С возрастом разнообразие микробиоты естественным образом снижается. Это повышает склонность к запорам, ослабляет иммунную защиту и вызывает общую усталость, — заявила Ноев.
Как восстановить микрофону кишечника
Эксперт объяснила, что восстановление микрофлоры кишечника — это не такой уж быстрый процесс, но достижимый. Важно обратиться к гастроэнтерологу, опытному клиническому диетологу, иммунологу.
— Специалисты направят вас сдать анализы для выявления дисбактериоза, такие как исследование кала для определения количества важнейших бактерий и грибов в кишечнике. Также можно сдать дыхательный тест на наличие в желудке хеликобактер пилори, которая вызывает язву и рак желудка, — отметила диетолог.
Кроме того, для восстановления микрофлоры кишечника важен комплексный подход. Все его этапы определит лечащий врач, но начинать нужно с изменения подхода к питанию.
— На момент лечения показан щадящий лечебный стол без сырых овощей и фруктов, без кускового мяса. Нужно есть паровую рыбу, «блендированные» супы, каши на воде, сваренные со слизью. Также полезны кишечные лечебные чаи, овсяные и льняные кисели. Питание должно быть дробное, небольшими порциями, сбалансированное по белкам, жирам и углеводам, — объяснила Ноев.
Врач должен подобрать пробиотики — живые бактерии, которые улучшают состояние микрофлоры кишечника и работают над сокращением патогенной флоры, уточнила гастроэнтеролог.
— Крайне важно и употребление пребиотиков — органических соединений, пищевых волокон, которые являются питательной средой, стимулятором роста и биологической активности полезных бактерий. Они содержатся в натуральных молочных продуктах, кукурузе, крупах, луке, чесноке, артишоке, аспарагусе, бананах, — сказала она.
Специалист заключила, что важно снижать уровень стресса, так как он влияет на работу кишечника.