Гастроэнтеролог раскрыл опасное свойство кефира при употреблении на ночь

Кефир у некоторых людей может провоцировать рефлюкс (заброс кислоты из желудка в пищевод), поэтому лучше пить его не позже чем за два часа до сна. Об этом РБК Life рассказал гастроэнтеролог, терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Парамонов.
Доктор пояснил, что это не означает, что кефир вреден или опасен, и пить его можно без существенных ограничений, но «традиция принимать его на ночь скорее неоправданна», как раз из-за вероятности рефлюкса.
К вредным свойствам продукта можно условно отнести еще несколько фактов о нем:
- кефир может содержать алкоголь, количество будет зависеть от конкретной марки, типа продукта, способа приготовления. В среднем алкоголя будет в пределах 0,5−2% промилле, о чем надо помнить людям с непереносимостью спиртного;
- резкое увеличение употребления кефира может вызвать неприятные ощущения в животе, газообразование, нарушение пищеварения, тошноту. Лучше постепенно добавлять в рацион пробиотик и следить за реакцией организма;
- кефир содержит углеводы и это надо иметь в виду тем, кто ограничивает их потребление;
- напиток с осторожностью следует принимать людям, страдающим диабетом, поскольку он может влиять на уровень сахара в крови.
С помощью кефира можно устраивать разгрузочные дни, пояснила Юлия Чехонина, врач-диетолог и старший научный сотрудник Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи. Ее мнение приведено на странице проекта «Здоровое питание» (проект Роспотребнадзора).
«Полтора литра кефира — это шесть стаканов, нужно разделить на шесть приемов. Но важно быть осторожными. Кисловатый вкус кефира у некоторых может вызывать пищеварительную секрецию и усиливать чувство голода. Если это происходит, рацион можно дополнить порцией нежирного творога и свежими овощами».
Употреблять в пищу надо только свежий продукт, а кефир с истекающим сроком годности можно добавлять в выпечку, добавила эксперт Роспотребнадзора Екатерина Головкова. Важно, чтобы у такого подкисшего напитка не было резкого специфического запаха брожения и горьковатого привкуса. Это сигнализирует о том, что он испортился окончательно, либо был произведен с нарушениями технологии.