Гастроэнтеролог раскрыл опасное свойство кефира при употреблении на ночь

Употреблять в пищу надо только свежий продукт, а кефир с истекающим сроком годности можно добавлять в выпечку, добавила эксперт Роспотребнадзора Екатерина Головкова. Важно, чтобы у такого подкисшего напитка не было резкого специфического запаха брожения и горьковатого привкуса. Это сигнализирует о том, что он испортился окончательно, либо был произведен с нарушениями технологии.