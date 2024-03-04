Гастроэнтеролог объяснила, зачем нужны пищевые добавки в составе продуктов

«Например, нитрит натрия — E250 — необходим для производства колбас и другой мясной консервации. Он не только придаёт продукции вкус и сохраняет цвет, но и предотвращает развитие клостридий, которые могут стать причиной сильнейшего отравления — ботулизма. Если его используют в рекомендованных дозировках, он безвреден. Но в большом количестве нитрит натрия может привести к серьёзному отравлению, вплоть до летального исхода», — рассказала Кашух.