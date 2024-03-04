Гастроэнтеролог объяснила, зачем нужны пищевые добавки в составе продуктов

На этикетках магазинных продуктов можно часто увидеть букву Е, а также комбинацию цифр. Это код, принятый в классификации Евросоюза, и он далеко не всегда означает что-то страшное. Например, E500 — это пищевая сода, E330 — лимонная кислота, E100 — куркумин, E406 — агар-агар, E440 — растительные пектины и полисахариды.
По словам врача, без консервантов и прочих добавок продукты не смогут долго храниться даже в холодильнике, а ещё могут стать причиной серьёзных заболеваний. Существует множество регламентов, диктующих производителям безопасную дозировку.
«Например, нитрит натрия — E250 — необходим для производства колбас и другой мясной консервации. Он не только придаёт продукции вкус и сохраняет цвет, но и предотвращает развитие клостридий, которые могут стать причиной сильнейшего отравления — ботулизма. Если его используют в рекомендованных дозировках, он безвреден. Но в большом количестве нитрит натрия может привести к серьёзному отравлению, вплоть до летального исхода», — рассказала Кашух.