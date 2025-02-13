Гастроэнтеролог объяснила, вымывает ли кофе кальций

В своем Telegram-канале она рассказала, что кофе положительно влияет на печень, а также может помочь снизить риск развития некоторых нейродегенеративных заболеваний (например, болезни Альцгеймера и Паркинсона). Кроме того, этот напиток, как показывают исследования, снижает риск метаболических нарушений (сахарного диабета, ЖКБ) и потенциально может оказывать свое защитное действие, уменьшая воспаление. Эти положительные эффекты кофе объясняются противовоспалительными и антиоксидантными свойствами кофеина.
Вместе с тем чрезмерное потребление кофеина может привести к бессоннице, нервозности, беспокойству, раздражительности, расстройству ЖКТ, учащенному сердцебиению и мышечному тремору. Кроме того, кофе может вызвать обезвоживание. Это объясняется его мочегонным действием.
А вот влияет ли кофе на уровень кальция и может ли способствовать остеопорозу? По словам врача, клинические исследования показывают, что умеренное потребление кофеина, как правило, никак не влияет на здоровье человека. При этом оценить воздействие кофеина на людей очень сложно. Во-первых, из-за различий в содержании кофеина в напитках и продуктах питания, во-вторых, из-за разницы в метаболизме кофеина у людей.
Обычно исследователи измеряют кофе в количестве чашек в день. Однако этот маркер может неточно отражать воздействие кофеина на организм человека — его потребление варьируется в зависимости от типа кофе, способа производства, а также от других напитков (таких как чай или энергетики) и продуктов.
Софья Бакаева отметила, что данные о связи между кофеином и риском переломов неубедительны. Так, в исследовании от 2013 года говорится, что кофе связано с незначительным увеличением риска переломов у женщин в зависимости от дозы. При этом у мужчин наблюдался обратный эффект. У них употребление кофе снижало вероятность переломов. Однако учитывая потенциальные ограничения включенных исследований и возможные неконтролируемые сопутствующие эффекты, для подтверждения этих выводов нужны специальные хорошо спланированные исследования.
«Кофеин может незначительно снижать усвоение кальция и увеличивать его выведение с мочой. Однако этот эффект компенсируется, если в рационе достаточно кальция (например, молочные продукты, листовая зелень, обогащенные продукты)», — пояснила гастроэнтеролог.
По ее словам, умеренное потребление кофе (три-четыре чашки в день) обычно не вредит костям. Риск переломов может повыситься при чрезмерном употреблении (более пяти чашек) на фоне дефицита кальция или витамина D. Женщины в постменопаузе, а также люди с уже имеющейся нехваткой кальция или с остеопорозом более чувствительны к воздействию кофеина.
Тем, кто пьет кофе, для профилактики нужно потреблять достаточное количество кальция (примерно 1000−1200 мг/день) и витамина D. В кофе советуют добавлять молоко или пить его вместе с продуктами, в которых много кальция. Также для профилактики его потери необходимо заниматься физическими упражнениями. Они укрепляют кости и профилактируют остеопороз лучше, чем отказ от кофе.
«Большинство исследований не выявляет значимой связи между умеренным потреблением кофе и остеопорозом. Однако злоупотребление кофеином (более 500−600 мг/день) может способствовать снижению минеральной плотности костей у предрасположенных лиц», — заключила врач.
Кстати, одним людям вкус кофе кажется более горьким, чем другим. С чем это связано, выяснили ученые Института биологии пищевых систем имени Лейбница Мюнхенского технического университета.