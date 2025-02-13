Гастроэнтеролог объяснила, вымывает ли кофе кальций

Софья Бакаева отметила, что данные о связи между кофеином и риском переломов неубедительны. Так, в исследовании от 2013 года говорится, что кофе связано с незначительным увеличением риска переломов у женщин в зависимости от дозы. При этом у мужчин наблюдался обратный эффект. У них употребление кофе снижало вероятность переломов. Однако учитывая потенциальные ограничения включенных исследований и возможные неконтролируемые сопутствующие эффекты, для подтверждения этих выводов нужны специальные хорошо спланированные исследования.