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Гастроэнтеролог объяснила, почему не нужно мыть мясо

Многие моют мясо перед готовкой. Однако такая привычка может привести к распространению на кухне кишечной палочки.

Источник: РИА "Новости"

В блюдах, приготовленных из помытого мяса, больше бактерий. Об этом в разговоре с NEWS.ru рассказала гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Людмила Сухорукова.

Она сообщила, что мыть мясо перед приготовлением не стоит. Дело в том, что это способствует микробному обсеменению кухонной поверхности.

«Лучше воздержаться от этой сомнительной гигиенической процедуры», — призывает врач.

Она отметила, что сырое мясо — это источник болезнетворных бактерий. Так, в говядине содержится кишечная палочка, а в птице — сальмонелла и кампилобактерии. Также в мясе могут скрываться стафилококки и листерии.

Вместе с тем руки до и после работы с продуктом мыть нужно, причем с мылом и по 20 секунд. Исследования показывают, что большинство делает это недостаточно хорошо. В итоге бактерии остаются на руках, а затем и на полотенце, отметила Людмила Сухорукова.

Она подчеркнула, что для мяса нужно использовать отдельные доску и нож.

Напомним, этот продукт особенно полезен при некоторых проблемах со здоровьем. Например, мясо нужно добавлять в рацион при низком гемоглобине.

Айгуль Сабитова