Гастроэнтеролог объяснила, почему не нужно мыть мясо

В блюдах, приготовленных из помытого мяса, больше бактерий. Об этом в разговоре с NEWS.ru рассказала гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Людмила Сухорукова.
Она сообщила, что мыть мясо перед приготовлением не стоит. Дело в том, что это способствует микробному обсеменению кухонной поверхности.
«Лучше воздержаться от этой сомнительной гигиенической процедуры», — призывает врач.
Она отметила, что сырое мясо — это источник болезнетворных бактерий. Так, в говядине содержится кишечная палочка, а в птице — сальмонелла и кампилобактерии. Также в мясе могут скрываться стафилококки и листерии.
Вместе с тем руки до и после работы с продуктом мыть нужно, причем с мылом и по 20 секунд. Исследования показывают, что большинство делает это недостаточно хорошо. В итоге бактерии остаются на руках, а затем и на полотенце, отметила Людмила Сухорукова.
Она подчеркнула, что для мяса нужно использовать отдельные доску и нож.
Напомним, этот продукт особенно полезен при некоторых проблемах со здоровьем. Например, мясо нужно добавлять в рацион при низком гемоглобине.
Айгуль Сабитова