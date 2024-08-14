Гастроэнтеролог объяснила, почему не нужно мыть мясо

Вместе с тем руки до и после работы с продуктом мыть нужно, причем с мылом и по 20 секунд. Исследования показывают, что большинство делает это недостаточно хорошо. В итоге бактерии остаются на руках, а затем и на полотенце, отметила Людмила Сухорукова.