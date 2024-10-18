Гастроэнтеролог назвала условия приготовления полезного супа

«Супы помогают поддерживать водный баланс, что благоприятно сказывается на работе почек, обмене веществ и общем самочувствии. Легкие овощные бульоны насыщают организм витаминами и минералами, а также клетчаткой, которая улучшает пищеварение и способствует нормальной работе кишечника», — отметила она.
По словам специалиста, в мясных и рыбных супах содержится легко усваиваемый белок. Также они служат дополнительным источником аминокислот, необходимых для поддержания мышечной массы, восстановления тканей и укрепления иммунитета. При этом супы часто содержат меньше калорий по сравнению с другими блюдами, поэтому подходят тем, кто следит за весом и стремится снизить калорийность рациона.
Кроме того, их легко адаптировать под индивидуальные потребности, заметила Кашух. Вегетарианцы могут готовить блюда из бобовых и грибов, получая при этом белок и клетчатку, а люди с ограничениями по потреблению жиров — на основе легкого овощного или куриного бульона.
Однако, несмотря на все преимущества, супы могут иметь и ряд недостатков, подчеркнула врач. Во многом это связано с определенными ингредиентами, которые могут сделать их не такими полезными, а иногда и вовсе вредными. Одна из самых распространенных проблем — избыток соли.
«Ее чрезмерное количество в рационе может привести к избытку натрия в организме, что чревато повышением артериального давления и нарушением водно-солевого баланса. Это особенно опасно для людей, страдающих артериальной гипертензией и заболеваниями сердца. Повышенное потребление соли может также способствовать задержке жидкости, что приводит к отекам и увеличению нагрузки на почки. Супы, приготовленные на жирном мясе, содержат много вредных насыщенных жиров и увеличивают уровень холестерина в крови, способствуя развитию атеросклероза и других заболеваний сердца и сосудов», — уточнила гастроэнтеролог.
Она подчеркнула, что отдельное внимание следует уделить крем-супам и супам-пюре, в которых часто много сливок, масла и других высококалорийных добавок.
«Такие супы, хоть и обладают нежной текстурой и насыщенным вкусом, могут быть слишком тяжелыми для пищеварительной системы и способствуют набору веса. Людям, склонным к ожирению или имеющим проблемы с ЖКТ, стоит употреблять их с осторожностью», — указала Кашух.
Также врач обратила внимание на то, что жирные концентрированные мясные бульоны, например в борще, харчо, солянке, не рекомендованы людям с панкреатитом, язвенной болезнью желудка, холециститом, энтероколитом.
«Употребление концентрированного бульона стимулирует выработку желудочного сока, желчи и пищеварительных ферментов, а значит, увеличивает риск обострения заболеваний ЖКТ», — добавила гастроэнтеролог.
Для максимальной пользы овощи в супах лучше подвергать минимальной термической обработке, а мясные бульоны готовить на нежирном мясе, заключила Кашух.
Накануне, 17 октября, врач-эндокринолог, диетолог «СМ-Клиники» Эльвина Бинатова рассказала «Известиям» о продуктах, способствующих очищению сосудов. Среди них она отметила красный дрожжевой рис, кофе, зеленый чай и чеснок.