Гастроэнтеролог назвала условия приготовления полезного супа

«Ее чрезмерное количество в рационе может привести к избытку натрия в организме, что чревато повышением артериального давления и нарушением водно-солевого баланса. Это особенно опасно для людей, страдающих артериальной гипертензией и заболеваниями сердца. Повышенное потребление соли может также способствовать задержке жидкости, что приводит к отекам и увеличению нагрузки на почки. Супы, приготовленные на жирном мясе, содержат много вредных насыщенных жиров и увеличивают уровень холестерина в крови, способствуя развитию атеросклероза и других заболеваний сердца и сосудов», — уточнила гастроэнтеролог.