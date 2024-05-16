Гастроэнтеролог назвала самые жирные сорта мяса для шашлыка

«Что баранина, что свинина — это очень жирные сорта мяса, поэтому они не приветствуются, особенно для людей с патологиями печени и желчевыводящей системы. Для желудочно-кишечного тракта самый безопасный вид мяса — это птица, то есть индейка и курица. Также приветствуются рыба и телятина», — посоветовала Багатова.
Врач добавила, что традиционный шашлык пришел в Россию из стран Западной и Центральной Азии. Его делали из мелконарезанной и нанизанной на шампур баранины. Позже название «шашлык» в русском языке распространилось на блюда из свинины, птицы, рыбы, овощей и грибов, приготовленных тем же способом.