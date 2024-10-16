Гастроэнтеролог назвала самые вредные супы. Это надо знать

Врачи считают, что легкие супы полезны для пищеварения, но при условии их разнообразия и соблюдения температурного режима блюда. Диетические супы, приготовленные на основе овощных бульонов или с использованием нежирных сортов рыбы и птицы, могут помочь в похудении. В целом, по словам гастроэнтеролога Инны Матиенко, первые блюда стимулируют работу ЖКТ и подготавливают органы пищеварения к эффективному перевариванию основного, второго блюда, ускоряют моторику кишечника и всасывание белков, жиров и углеводов.