Назван неожиданный продукт, который может вызвать головную боль

«Потребление кедровых орехов чревато появлением “синдрома сосны” во рту: это вкусовое расстройство, которое развивается через 12−48 часов после употребления кедровых орехов. Оно проявляется горьким металлическим привкусом и длится 2−4 недели. При этом, горечь во рту после еды может усиливаться. Кроме того, к симптомам могут добавляться диарея, головная боль и тошнота», — сказала Сухорукова.
Гастроэнтеролог предупреждает, что употреблять орехи с осторожностью стоит людям, у которых бывают аллергии и различные заболевания ЖКТ: синдром раздраженного кишечника, гастрит, панкреатит.
Чтобы снизить риски, орехи можно вымочить, залив теплой водой на ночь, заключила собеседница агентства.