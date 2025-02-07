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Назван неожиданный продукт, который может вызвать головную боль

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Головную боль, тошноту и «синдром сосны» может вызвать чрезмерное потребление кедровых орехов, сообщила РИА Новости врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Людмила Сухорукова.

Источник: © РИА Новости

«Потребление кедровых орехов чревато появлением “синдрома сосны” во рту: это вкусовое расстройство, которое развивается через 12−48 часов после употребления кедровых орехов. Оно проявляется горьким металлическим привкусом и длится 2−4 недели. При этом, горечь во рту после еды может усиливаться. Кроме того, к симптомам могут добавляться диарея, головная боль и тошнота», — сказала Сухорукова.

Гастроэнтеролог предупреждает, что употреблять орехи с осторожностью стоит людям, у которых бывают аллергии и различные заболевания ЖКТ: синдром раздраженного кишечника, гастрит, панкреатит.

Чтобы снизить риски, орехи можно вымочить, залив теплой водой на ночь, заключила собеседница агентства.