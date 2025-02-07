Назван неожиданный продукт, который может вызвать головную боль

«Потребление кедровых орехов чревато появлением “синдрома сосны” во рту: это вкусовое расстройство, которое развивается через 12−48 часов после употребления кедровых орехов. Оно проявляется горьким металлическим привкусом и длится 2−4 недели. При этом, горечь во рту после еды может усиливаться. Кроме того, к симптомам могут добавляться диарея, головная боль и тошнота», — сказала Сухорукова.