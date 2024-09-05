Гастроэнтеролог назвала неочевидные симптомы заболеваний ЖКТ

«Высыпания на коже и склонность к аллергическим реакциям также могут говорить о проблемах с пищеварительной системой, особенно если лечение у таких специалистов, как дерматовенеролог и аллерголог, не помогает. В таких случаях необходимо обратиться за консультацией к гастроэнтерологу», — добавила специалист.