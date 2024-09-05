Гастроэнтеролог назвала неочевидные симптомы заболеваний ЖКТ

Так, среди неочевидных симптомов она отметила ощущение кома в горле, кашель после еды, частые обострения хронического тонзиллита, дискомфорт и ощущение слизи в горле, затруднения глотания.
«Данные симптомы могут свидетельствовать о нарушениях работы пищеварительной системы, проявлениях ларингофарингеального рефлюкса, при котором происходит заброс желудочного содержимого (соляная кислота, пепсин, желчь) в пищевод, а из пищевода в глотку и гортань, вследствие чего происходит раздражение слизистых оболочек и появление симптомов», — рассказала врач.
Боли в грудном отделе позвоночника — еще один симптом, на который следует обратить внимание. Заболевания желудка и двенадцатиперстной кишки, поджелудочной железы, такие как язва желудка или двенадцатиперстной кишки, острый панкреатит или обострение хронического панкреатита, нередко протекают с болевым синдромом в грудном отделе позвоночника.
«Высыпания на коже и склонность к аллергическим реакциям также могут говорить о проблемах с пищеварительной системой, особенно если лечение у таких специалистов, как дерматовенеролог и аллерголог, не помогает. В таких случаях необходимо обратиться за консультацией к гастроэнтерологу», — добавила специалист.
Дефицит витаминов и микроэлементов, отсутствие набора массы тела тоже могут свидетельствовать о патологии тонкой кишки, где происходят основные процессы всасывания питательных веществ, в том числе и витаминов. По словам гастроэнтеролога, это может быть проявлением целиакии или воспалительных заболеваний кишечника, например болезни Крона.
«В свою очередь снижение уровня гемоглобина и железа в крови может быть связано со скрытой кровопотерей из верхних или нижних отделов желудочно-кишечного тракта или нарушением всасывания в тонкой кишке», — подчеркнула Зарубина.
В мае хирург-имплантолог, ортопед, пародонтолог Магомед Дахкильгов сообщил, что проблемы с зубами могут негативно сказаться и на других органах, например вызвать проблемы с сердцем или желудочно-кишечным трактом.
Угрозами для ЖКТ врач назвал бактерии из полости рта, которые переносятся через кровоток в кишечник. Также проблемы с желудком может вызвать и недостаточно пережеванная пища: этот процесс ухудшается, если у пациента зубы поражены кариесом, а десны воспалены.