Гастроэнтеролог назвал три вредных для здоровья супа

22 ноября диетолог-нутрициолог София Кованова в беседе с сайтом aif.ru предупредила, что зимний рацион должен быть организован в «теплом» формате. По ее словам, все овощи и фрукты должны быть подвержены термической обработке. Зелень стоит обдавать кипятком, а овощи — тушить или «припускать». Если человек склонен к простуде, то можно добавить в рацион супы, пишет RT.