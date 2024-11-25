Гастроэнтеролог назвал три вредных для здоровья супа

В беседе с сайтом «Доктор Питер» 21 ноября специалист отметил, что такие супы противопоказаны людям, страдающим от заболеваний ЖКТ. В них содержится много соли, жира и веществ, не усваиваемых организмом.
Гастроэнтеролог рассказал, что из-за мясных деликатесов в солянке много насыщенных жиров, консервантов и соли. Такое сочетание раздражает слизистые ЖКТ, задерживает жидкость в организме и провоцирует образование камней в почках.
В грибном супе, по его словам, меньше калорий, но присутствует хитин, который из-за отсутствия необходимых ферментов почти не переваривается организмом человека, отмечает 360.ru. Такой суп противопоказан при гастрите, язве желудка, панкреатите и воспалении кишечника.
Употребление горохового супа чревато вздутием живота и тяжестью. Врач посоветовал варить гороховый суп на легком бульоне из индейки или курицы, исключая копченые ребрышки и грудинку. Это поможет снизить нагрузку на пищеварение, отмечает Life.ru.
22 ноября диетолог-нутрициолог София Кованова в беседе с сайтом aif.ru предупредила, что зимний рацион должен быть организован в «теплом» формате. По ее словам, все овощи и фрукты должны быть подвержены термической обработке. Зелень стоит обдавать кипятком, а овощи — тушить или «припускать». Если человек склонен к простуде, то можно добавить в рацион супы, пишет RT.
В тот же день врач-диетолог Людмила Денисенко в беседе с сайтом kp.ru рассказала о напитках, способных повысить иммунитет. По ее словам, именно регулярное употребление чистой воды в достаточном количестве — это главный фактор баланса энергетической системы организма. Также полезны кисломолочные продукты, отвар шиповника, зеленый или ромашковый чай, безалкогольный глинтвейн с имбирем.
В апреле прошлого года диетолог Маргарита Королева в беседе с НСН заявила, что супы особенно полезны для детей и пожилых людей, а также помогают усваивать минеральные вещества. Супы готовят желудочно-кишечный тракт к усвоению более тяжелой пищи. По мнению специалиста, лучше выбирать супы не на мясных бульонах.
Ранее терапевт Дарья Утюмова рассказала «Известиям», что супы — неотъемлемая часть русской и многих других кухонь мира. Летом они освежающие и легкие, а зимой — сытные и согревающие. Взрослому человеку важно есть супы два-три раза в неделю.