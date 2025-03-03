Гастроэнтеролог дала топ-5 советов, как сделать спорт регулярным

1. Выберите зал рядом с домом или работой.
Гепатолог, гастроэнтеролог Софья Бакаева в своем Telegram-канале посоветовала найти фитнес-зал на пути к дому или возле своего рабочего места. Так будет проще включить тренировки в повседневный график. Нам не придется тратить время на дорогу, и отказаться от тренировок под этим предлогом не получится.
2. Запишитесь на групповые тренировки.
Тренировка в группе создает атмосферу командного духа и мотивации. Обязательство присутствовать на таких занятиях поможет соблюдать регулярность. Кроме того, так тренироваться веселее. Также групповые тренировки — это социальная активность. Софья Бакаева советует пользоваться и услугами персонального тренера. Тогда вам будет еще сложнее отказаться от занятия — вы будете знать, что он придет в зал ради вас лично и будет ждать.
3. Составьте расписание и придерживайтесь его.
План тренировок — это ключ к успеху, подчеркивает врач. Нужно найти удобное время и включить занятия в ежедневный график. Благодаря регулярности можно привыкнуть к спорту и сделать его неотъемлемой частью жизни.
4. Начните с малого и постепенно увеличивайте нагрузку.
Не стоит слишком сильно напрягаться и перегружать себя в самом начале. Нужно начать с легких тренировок и постепенно повышать интенсивность. Это поможет избежать усталости и травм. Кроме того, можно будет продолжить тренировки без ощущения перегрузки.
5. Следите за прогрессом и ставьте цели.
Для поддержки мотивации фиксируйте свои достижения. Нужно записывать результаты своих тренировок, отмечая улучшения в физическом состоянии и здоровье.
«Поставленные цели, даже небольшие, сделают процесс более осознанным и вдохновляющим», — подчеркнула гастроэнтеролог.
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