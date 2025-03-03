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Гастроэнтеролог дала топ-5 советов, как сделать спорт регулярным

Пожалуй, каждый знает о пользе тренировок, но силы и время на них есть не всегда и не у всех. Кроме того, иногда нам попросту лень идти в фитнес-зал — особенно в начале марта, когда организм только начинает просыпаться после зимы. Однако не стоит отчаиваться — есть простые способы ввести спорт в свою жизнь и сделать его регулярным.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Freepik

1. Выберите зал рядом с домом или работой.

Гепатолог, гастроэнтеролог Софья Бакаева в своем Telegram-канале посоветовала найти фитнес-зал на пути к дому или возле своего рабочего места. Так будет проще включить тренировки в повседневный график. Нам не придется тратить время на дорогу, и отказаться от тренировок под этим предлогом не получится.

2. Запишитесь на групповые тренировки.

Тренировка в группе создает атмосферу командного духа и мотивации. Обязательство присутствовать на таких занятиях поможет соблюдать регулярность. Кроме того, так тренироваться веселее. Также групповые тренировки — это социальная активность. Софья Бакаева советует пользоваться и услугами персонального тренера. Тогда вам будет еще сложнее отказаться от занятия — вы будете знать, что он придет в зал ради вас лично и будет ждать.

3. Составьте расписание и придерживайтесь его.

План тренировок — это ключ к успеху, подчеркивает врач. Нужно найти удобное время и включить занятия в ежедневный график. Благодаря регулярности можно привыкнуть к спорту и сделать его неотъемлемой частью жизни.

4. Начните с малого и постепенно увеличивайте нагрузку.

Не стоит слишком сильно напрягаться и перегружать себя в самом начале. Нужно начать с легких тренировок и постепенно повышать интенсивность. Это поможет избежать усталости и травм. Кроме того, можно будет продолжить тренировки без ощущения перегрузки.

5. Следите за прогрессом и ставьте цели.

Для поддержки мотивации фиксируйте свои достижения. Нужно записывать результаты своих тренировок, отмечая улучшения в физическом состоянии и здоровье.

«Поставленные цели, даже небольшие, сделают процесс более осознанным и вдохновляющим», — подчеркнула гастроэнтеролог.

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