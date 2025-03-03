Гастроэнтеролог дала топ-5 советов, как сделать спорт регулярным

Пожалуй, каждый знает о пользе тренировок, но силы и время на них есть не всегда и не у всех. Кроме того, иногда нам попросту лень идти в фитнес-зал — особенно в начале марта, когда организм только начинает просыпаться после зимы. Однако не стоит отчаиваться — есть простые способы ввести спорт в свою жизнь и сделать его регулярным.