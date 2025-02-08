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Гармония с природой: что помогает медоносным пчелам пережить зиму

Насекомые формируют в улье зимний клуб, который помогает сохранить тепло.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Зима — непростое время года для пчел. О том, как эти удивительные насекомые приспособились к холоду и переменчивой погоде, рассказали в Департаменте природопользования и охраны окружающей среды города Москвы.

Чтобы сохранить тепло и выжить в морозные дни, пчелиная семья формирует в улье зимний клуб — живой теремок, в котором поддерживает комфортную температуру. Капризы зимней погоды, такие как оттепели и резкие перепады температур, влияют на жизнь насекомых. В теплые дни клуб становится более рыхлым — пчелы начинают активнее двигаться внутри улья, потребляя больше меда, чтобы восполнить затраты энергии. Если же температура вновь резко падает, то они снова собираются в плотное кольцо, окружая матку и сохраняя тепло в центре.

Специалисты столичного Департамента природопользования и охраны окружающей среды объяснили, что деформация клуба в зависимости от погоды связана с биологией этих насекомых.

Пчелиный клуб — своеобразная система жизнеобеспечения зимней генерации. Обычно в его центре температура составляет от 25 до 30 градусов тепла, при этом снаружи она значительно ниже.

Пчелы плотно прилегают друг к другу, напоминая своим расположением черепичную крышу. Во время стабильных минусовых температур они расходуют запасы меда достаточно экономно.

Зимние перепады температур приносят пчелам и другие испытания. Увеличенная активность во время потепления повышает влажность в улье, что может нанести вред здоровью насекомых. Поэтому пчеловоды внимательно следят за состоянием ульев, обеспечивают вентиляцию и проверяют, хватает ли насекомым запасов корма.

Несмотря на сложные условия, медоносным пчелам удается успешно пережить зиму. Это обеспечивает их уникальная коллективная работа и забота со стороны человека.