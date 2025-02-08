Гармония с природой: что помогает медоносным пчелам пережить зиму

Чтобы сохранить тепло и выжить в морозные дни, пчелиная семья формирует в улье зимний клуб — живой теремок, в котором поддерживает комфортную температуру. Капризы зимней погоды, такие как оттепели и резкие перепады температур, влияют на жизнь насекомых. В теплые дни клуб становится более рыхлым — пчелы начинают активнее двигаться внутри улья, потребляя больше меда, чтобы восполнить затраты энергии. Если же температура вновь резко падает, то они снова собираются в плотное кольцо, окружая матку и сохраняя тепло в центре.