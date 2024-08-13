Гарик Харламов объяснил, почему не стоит блокировать YouTube

«Тот же “Мосфильм” — там же огромное количество наших проектов! И YouTube — это единственное окно, через которое мы можем как-то влиять на западную аудиторию. И просто так его захлопнуть? Я не понимаю зачем. Мне кажется, что это вопрос чисто механический. Скорее всего, это связано больше с тем, что из-за санкций у нас ломается система работы, сервера. Надеюсь, что причина в этом. Закрывать с нашей стороны, я считаю, бессмысленно. Это мое мнение», — объяснил свою позицию шоумен.