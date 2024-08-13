Гарик Харламов объяснил, почему не стоит блокировать YouTube

В беседе с РБК Life шоумен Гарик Харламов выступил против блокировки YouTube (на момент проведения интервью видеохостинг у него работал).
По его мнению, это «не очень правильная идея». Платформа может оказаться полезной, ведь это «единственное окно, где мы можем показывать свой материал на весь мир», считает Харламов.
«Тот же “Мосфильм” — там же огромное количество наших проектов! И YouTube — это единственное окно, через которое мы можем как-то влиять на западную аудиторию. И просто так его захлопнуть? Я не понимаю зачем. Мне кажется, что это вопрос чисто механический. Скорее всего, это связано больше с тем, что из-за санкций у нас ломается система работы, сервера. Надеюсь, что причина в этом. Закрывать с нашей стороны, я считаю, бессмысленно. Это мое мнение», — объяснил свою позицию шоумен.
В последнее время пользователи в России сталкиваются со сбоями в работе YouTube. В конце июля глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн утверждал, что замедление загрузки видео на платформе связано с проблемами с хранением данных в российских дата-центрах. По его словам, на стационарных компьютерах она может снизиться до 40%, а впоследствии и до 70%.
В «Ростелекоме» объясняли сбои проблемами с оборудованием Google — компания с начала военных действий на Украине не проводит его обновление. В Google на это ответили, что ситуация «не является результатом каких-либо технических проблем или действий с нашей стороны».
В Кремле и Госдуме отрицали планы по блокировке YouTube в стране, например, с таким заявлениям выступил депутат Госдумы от «Единой России», заместитель председателя комитета по информационной политике Антон Горелкин.
При этом вчера стало известно, что абоненты более 135 региональных операторов связи начали разрывать договоры из-за сбоев в работе YouTube и других сервисов Google. Из-за «отсутствия официальных заявлений в СМИ и опубликованных нормативно-правовых актов по указанной проблеме» операторы не могут объяснить пользователям причины проблем с YouTube, и «Ростелесеть» просит Минцифры и Роскомнадзор опубликовать официальное разъяснение, а также «провести компетентные работы по выявлению причин неравномерной его деградации и поисковой системы Google у разных операторов, несмотря на связанность работы этих сетей».