Гарантия на 200 млрд евро: во Франции придумал новую схему по российским активам

Британская газета Financial Times сообщает, что такое предложение поддерживают ряд стран ЕС, в том числе Германия. В декабре 2024 года Bloomberg писал, что на счетах бельгийского клирингового центра Euroclear Ltd. хранится 180 миллионов евро из России. Генеральный директор компании Валери Урбен тогда предупреждала, что изъятие является рискованной затеей. Часть российских средств также находятся во Франции, Великобритании, Японии, Швейцарии и США. На гарантии безопасности могут направить около 200 миллиардов евро.
Доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ Геворг Мирзаян отмечает, что сейчас идёт обсуждение инициативы, которая должны быть реализована после подписания мирного договора. По его мнению, обязательным условием мира будет возвращение российских активов, как и снятие санкций.
— То, что сейчас делает Франция это, скорее всего, имитация бурной деятельности. Это попытка показать, что у Парижа есть план, есть идеи и способы решения проблемы. Что-то, что может рассматриваться, как альтернатива российско-американским планам, — считает Мирзаян, добавляя, что это очередная попытка попасть на переговоры по Украине.
В самой Франции есть силы, которые против изъятия российских активов. Министр-делегат по делам Европы при МИД Франции Бенжамен Аддад считает, что есть юридические проблемы, а также такой ход негативно скажется на инвестиционном климате. Минфин также предупредил о рисках. Эрик Ломбар напомнил, что Пятая республика не находится в состоянии войны с Россией и средства принадлежат Центральному банку РФ. Конфискация противоречила бы международным соглашениям.