Гарантия на 200 млрд евро: во Франции придумал новую схему по российским активам

В самой Франции есть силы, которые против изъятия российских активов. Министр-делегат по делам Европы при МИД Франции Бенжамен Аддад считает, что есть юридические проблемы, а также такой ход негативно скажется на инвестиционном климате. Минфин также предупредил о рисках. Эрик Ломбар напомнил, что Пятая республика не находится в состоянии войны с Россией и средства принадлежат Центральному банку РФ. Конфискация противоречила бы международным соглашениям.