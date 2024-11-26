Гарь от лесных пожаров серьезно повышает риск деменции, выяснили ученые

Специалисты проанализировали медицинские карты 1,2 млн жителей штата Калифорния в возрасте от 60 лет и старше за период с 2008 по 2019 год.
Исследователи обнаружили, что при каждом увеличении трехлетней средней концентрации PM2.5 в зоне лесных пожаров на 1 микрограмм на кубический метр (мкг/м3) вероятность диагностики деменции увеличивается на 18%.
Воздействие PM2.5, не связанных с лесными пожарами, также влияло на риск развития деменции, но в гораздо меньшей степени.
По словам ведущего автора научной работы, доцента кафедры экологии и охраны труда в Вашингтонском университете Джоан Кейси, предыдущие исследования связывали общее количество PM2.5 с риском развития слабоумия.
Однако прежде никто специально не рассматривал воздействие микрочастиц, образующихся при лесных пожарах, хотя их дым гораздо более резкий по сравнению с другими источниками PM2.5.