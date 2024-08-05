Гангстеры и уязвимость: объявлены победители фотоконкурса FotoSlovo

В этом году в номинации «Grand winners» одержали победу французский фотограф Mr Souhayl с серией «Gangsta Dating Story» («История гангстерских знакомств») и Хан Ян из Великобритании со снимком «Vulnerability» («Уязвимость»). Российский фотограф Александр Шилов выиграл в номинации «Одиночная фотография» с черно-белым снимком «Вверх ногами».