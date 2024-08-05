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Гангстеры и уязвимость: объявлены победители фотоконкурса FotoSlovo

Платформа FotoSlovo объявила победителей одноименного конкурса.

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Посвященная фотоискусству и мультимедиа платформа FotoSlovo объявила победителей одноименного конкурса, в котором приняло участие множество международных фотографов.

Основная цель конкурса заключалась в объединении талантливых художников из разных точек планеты с помощью фотографии. Желающие могли представить работы в любой тематике, технике и жанре, отразив свое видение мира через объектив.

В этом году в номинации «Grand winners» одержали победу французский фотограф Mr Souhayl с серией «Gangsta Dating Story» («История гангстерских знакомств») и Хан Ян из Великобритании со снимком «Vulnerability» («Уязвимость»). Российский фотограф Александр Шилов выиграл в номинации «Одиночная фотография» с черно-белым снимком «Вверх ногами».

Ранее были определены победители премии Mangrove Photography Awards, посвященной защите важных экосистем.

Кристина Корчанова