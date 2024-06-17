Ганг поменял течение 2,5 тыс. лет назад из-за мощного землетрясения

Проведенный анализ показал, что оба набора сейсмитов возникли в одно и то же время, примерно 2,5 тыс. лет назад. При этом ученые обнаружили, что они залегают на низменности шириной в 1,5 км и длиной в 100 км, которая расположена параллельно по отношению к текущему руслу Ганга.