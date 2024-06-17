Ганг поменял течение 2,5 тыс. лет назад из-за мощного землетрясения

«Обычно реки меняют свое течение очень постепенным образом, однако землетрясения могут вызывать и более резкие перемены в течении. До настоящего времени мы не сталкивались с примерами того, что эти катаклизмы способы сдвигать течение крупнейших рек мира подобных Гангу», — заявила доцент Вагенингенского университета Лиз Чемберлейн, чьи слова приводит пресс-служба CCS.
Ученые совершили это открытие при анализе структуры проб почвы, собранных в нескольких десятках километров к югу от Дакки, столицы Бангладеш, во время сооружения котлована для пруда. В этих отложениях грунта ученые обнаружили так называемые сейсмиты, характерные изменения в структуре прослоек почвы, которые обычно возникают при землетрясениях.
Как отмечают исследователи, впоследствии они обнаружили схожие залежи сейсмитов в 85 км к югу от этой точки, что натолкнуло их на мысль, что дельта Ганга пережила мощное землетрясение в недавнем прошлом. Так, ученые определили возраст и тех, и других сейсмитов, а также изучили спутниковые снимки дельты Ганга.
Проведенный анализ показал, что оба набора сейсмитов возникли в одно и то же время, примерно 2,5 тыс. лет назад. При этом ученые обнаружили, что они залегают на низменности шириной в 1,5 км и длиной в 100 км, которая расположена параллельно по отношению к текущему руслу Ганга.
По текущим оценкам ученых, это землетрясение обладало магнитудой примерно в 7 или 8 по шкале MMS, что является высоким, но не рекордно большим значением — аналоги таких подземных толчков достаточно часто возникают в этом регионе Евразии.
Пока ученые не могут сказать, где произошло это землетрясение, однако они предполагают, что его эпицентр находился или в районе Гималайских гор, или у юго-восточного побережья Бангладеш. Последующие исследования помогут уточнить источник этого землетрясения и оценить вероятность повторения подобного катаклизма, подытожили ученые.