По его словам, у российской стороны действительно есть данные о строительстве подобных пространств под землей. Ганчев объяснил, что подземные школы создают с целью внушить детям ненависть к России, чтобы поколение дальше продолжало «дело украинского нацизма».
По мнению политика, действия Киева можно расценивать в качестве давления на неокрепшие умы в рамках прозападной антироссийской пропаганды. Он подчеркнул, что украинские власти стремятся оставить за собой так называемый «шлейф из нового поколения» людей, которые все равно будут ненавидеть Россию.
Глава российской администрации предположил, что всех убедить не получится и многое будет зависеть от родителей и социального окружения подрастающего поколения.
До этого пленный украинский военный Павел Котляров рассказал, что власти Украины оказывают давление на школьников, чьи родственники отказываются от службы в рядах Вооруженных сил Украины. По его словам, детей в школах начинают «душить», если узнают, что один из родственников самовольно покинул воинскую часть.