По мнению политика, действия Киева можно расценивать в качестве давления на неокрепшие умы в рамках прозападной антироссийской пропаганды. Он подчеркнул, что украинские власти стремятся оставить за собой так называемый «шлейф из нового поколения» людей, которые все равно будут ненавидеть Россию.