Галина Польских: пять фактов о знаменитой актрисе

Во ВГИК приехала «зайцем»
Галина родилась в Москве, ее отец погиб в самом начале войны, мама умерла в 1947-ом от туберкулеза. Девочку воспитывала бабушка, которая приехала в столицу из белорусской деревни. Она очень хотела, чтобы Галина получила «полезное» образование и сватала внучку в керамический техникум. Самой Польских очень нравился театр.
По воспоминаниям актрисы, однажды она шла по улице и увидела троллейбус, следовавший до ВДНХ (недалеко располагался ВГИК). Галина решила проехать до конечной «зайцем»: у нее не было денег на проезд. Тряслась от страха, решила, что если увидит кондуктора, сразу же выйдет. Добралась она благополучно, зашла в институт, познакомилась с вахтершей, которая прониклась историей сироты. И решила попытать судьбу и поступить учиться на артистку.
Польских легко прошла вступительные испытания, попала на курс Михаила Ромма, а позже перешла к Сергею Герасимову и Тамаре Макаровой. По окончанию вуза поступила на работу в Театр-студию киноактера.
В 1960 году Польских вышла замуж за своего однокурсника, бакинца Фаика Гасанова, у них родилась дочь Ирада. 23-летнюю молодую маму пригласили сняться в главной роли в картине «Дикая собака динго» в роли 15-летней Тани Сабанеевой. Режиссер долго не мог найти актрису, и ему предложили попробовать «мировую девку, которая, правда, недавно родила». Пробы прошли успешно.
Для того, чтобы лучше соответствовать образу героини, Галина сама обрезала свои длинные волосы. В момент, когда она это делала, в квартире отключили свет — в итоге доделывала прическу при свечке. Получилось неровное каре, которое подошло как нельзя лучше к образу героини.
Картина, ставшая для всех главных героев кинодебютом, получилась блестящей. Ее посмотрели более 20 миллионов зрителей. «Дикая собака динго» была удостоена трех иностранных наград — главного приза «Лев святого Марка» на Кинофестивале детских фильмов в Венеции, диплома жюри Международного кинофестиваля в Вене и звания «Выдающегося фильма года» на Фестивале лучших фильмов года в Лондоне.
Отказалась лететь в Бразилию, но поехала в Канны
Галина вспоминала, что должна была лететь представлять картину вместе со съемочной группой в Венецию и Бразилию. Но ее не отпустила бабушка: заявила, что за границей «атомные бомбы», а у Польских маленькая дочь — «кто ее будет растить?».
В итоге, когда за актрисой заехала героиня «Гусарской баллады» Лариса Голубкина, которая тоже отправлялась в зарубежную поездку, Галина ей не открыла дверь. Объяснила это тем, что ей нечего надеть. Но Польских все же попала за границу через два года, на кинофестиваль в Каннах, где показали один из лучших советских фильмов 60-х — «Я шагаю по Москве».
Поначалу режиссер картины Георгий Данелия не хотел брать ее на роль Алены, продавщицы пластинок, которая покоряет главных героев. Он попросил покрасить волосы Галины «потемнее», но остался недоволен результатом. В итоге в картине она осталась блондинкой.
С Каннами у Польских связана интересная история. После экспериментов с волосами у Данелии ее перекрашивали в черный цвет еще раз — для картины «Жили-были старик со старухой». Когда съемки завершились и стало известно, что молодая актриса летит в Канны, ей посоветовали вернуться к природному блонду. Но все закончилось тем, что волосы Галины стали сине-зелеными. За границу она полетела в платке, а ситуацию исправили у мастериц в салоне красоты в Париже.
После двух кинотриумфов Польских взяли на главные роли в картинах «Верность» и «Журналист» (режиссер Сергей Герасимов написал сценарий специально для своей бывшей студентки).
Была дважды замужем
Первый муж Галины Фаик Гасанов был, по ее воспоминаниям, умным, начитанным, красиво ухаживал. «Ночевал на лестнице в моем подъезде, чтобы утром ехать со мной в институт. Пришел к бабушке и попросил моей руки. Пока я спала, измерил потихоньку размер моего пальца, купил два обручальных кольца», — вспоминала актриса. Он исполнил все ее заветные желания — купил красное пальто и устроил авиаперелет на отдых в Ялту.
Гасанов погиб в 1965 году — попал под трамвай недалеко от Одесской киностудии, где снимал свой фильм. В 29 лет Польских осталась вдовой с маленькой дочкой на руках. Спустя два года она снова вышла замуж за сына директора «Мосфильма» Александра Сурина.
В одном из интервью Польских вспоминала, что это был курортный роман, который «лучше бы и остался романом». Все началось в Ялте, где Галина снималась в фильме Сурина «Баллада о комиссаре». Статный и обеспеченный режиссер покорил актрису, она родила вторую дочь Машу. Но брак продлился менее года, пара развелась.
Семейные неурядицы повлияли на кинокарьеру Галины. Режиссеры не хотели вступать в конфликт с сыном начальника, а потому Польских даже не звали на пробы. Зато она, благодаря поддержке польского режиссера Анджея Вайды, снялась в зарубежных картинах: «Мне было девятнадцать» (ГДР), «Знаки на дороге» (Польша), «Держись за облака» (совместном советско-венгерском фильме).
Ситуация изменилась спустя пять лет, после того, как на «Мосфильме» сменился директор.
Покорила Фрунзика Мкртчяна
В Польских влюблялись многие партнеры по съемочной площадке. В мелодраме Аллы Суриковой «Суета сует» она снималась вместе с Фрунзиком Мкртчяном.
Галина покорила актера — он долго за ней ухаживал, сделал предложение, но безуспешно. Замуж она больше так и не вышла.