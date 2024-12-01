Галина Польских: пять фактов о знаменитой актрисе

С Каннами у Польских связана интересная история. После экспериментов с волосами у Данелии ее перекрашивали в черный цвет еще раз — для картины «Жили-были старик со старухой». Когда съемки завершились и стало известно, что молодая актриса летит в Канны, ей посоветовали вернуться к природному блонду. Но все закончилось тем, что волосы Галины стали сине-зелеными. За границу она полетела в платке, а ситуацию исправили у мастериц в салоне красоты в Париже.