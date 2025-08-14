Популярные темы
Общество
Законы
Объясняем
История и культура
Персоны
Внешняя политика
Религия
Здоровье
Места
Факты
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гаишники объявили охоту на неисправные автомобили

Как выяснил ВФокусе Mail, неисправные авто стали главной мишенью ГИБДД. В 2024 году контроль за техническим состоянием автомобилей в России ужесточился, а число штрафов за неисправности резко выросло.

Источник: Сергей Петров/NEWS.ru/TACC

Внезапные техосмотры от гаишников

Согласно обзору Научного центра безопасности дорожного движения МВД, в 2024 году число административных дел за управление автомобилями с неисправностями, запрещающими эксплуатацию, достигло рекордных 3 миллионов, что составляет 16,6% от всех нарушений, зафиксированных сотрудниками ГИБДД. По сравнению с 2023 годом доля таких случаев выросла на 2%, или на 60 тысяч.

Обзор Научного центра безопасности дорожного движения МВД
Обзор Научного центра безопасности дорожного движения МВДИсточник: ГУ МВД

Чаще всего нарушителями становятся молодые люди в возрасте от 20−29 лет — на них приходится 43% от всех дел. Вторая по популярности этого правонарушения возрастная группа — 30−39 лет.

Автоюрист Дмитрий Славнов связывает рост числа административных дел в этой категории с усилением проверок:

«Инспекторы теперь чаще обращают внимание на такие детали, как горящие индикаторы ABS или неисправности тормозной системы, отправляя машины на спецплощадки», — отметил эксперт. Основные проблемы, выявляемые на дорогах, — это износ шин, неработающие фары и несоответствие светопропускания стекол. По словам Славнова, такие проверки стали приоритетными лишь недавно, чем и объясняется рост штрафов.

Статистика по ДТП с «неисправными авто»

Из материалов МВД следует, что технические неисправности автомобилей напрямую влияют на безопасность на дорогах. В 2024 г. зарегистрировано 5 004 ДТП с участием неисправных машин — на 2,8% больше, чем в 2023-м. Число погибших в таких авариях выросло на 7,8%, достигнув 917 человек. Среди ключевых причин аналитики МВД называют: самовольные конструктивные изменения (28% случаев), затемненные стекла (16%) и использование разных шин на одной оси (15%). Неисправности тормозов и износ протектора также в списке.

Обзор Научного центра безопасности дорожного движения МВД
Обзор Научного центра безопасности дорожного движения МВДИсточник: ГУ МВД

Современный автопарк России, несмотря на свою относительную новизну, сталкивается с нарастающими проблемами технического обслуживания. Как отмечает Михаил Колодочкин, редактор журнала «За рулем», уход западных автопроизводителей создал сложности с поставками оригинальных запчастей.

«Мы видим, что рынок постепенно адаптируется — появляются альтернативные поставщики из Китая, Турции и других стран, однако качество таких аналогов зачастую уступает оригинальным комплектующим», — пояснил эксперт.

Так, в 2024 году более 37% автосервисов в России столкнулись с поддельными автозапчастями, показало исследование автосервисов Fit Service и аналитического агентства Gruzdev-Analyze. Особенно остро стоит вопрос с электронными компонентами и системами безопасности.

Ответственность компаний

Юридические лица, выпускающие на линию неисправные транспортные средства, также столкнулись с усилением санкций. В 2024 г. было возбуждено 15 тысяч дел по статье 12.31 КоАП РФ, что составляет четверть всех нарушений в этой категории. Основная доля — 74,1% — связана с выпуском машин без регистрации или техосмотра. Операторы техосмотра нередко нарушают правила, оформляя диагностические карты без проверки (77% случаев) или подтверждая допуск заведомо неисправных машин (20%). Для юрлиц штрафы достигают 100 тысяч рублей, а в случае тяжких последствий возможна уголовная ответственность. Водителям же грозит штраф 500 рублей, а за повторные нарушения — более серьезные меры.

Автосервисы и автопроизводители к ответственности почти не привлекаются. За прошлый год за недоброкачественный ремонт транспортных средств или выпуск бракованных авто, повлекшие смерть одного или нескольких человек, были осуждены 2 человека.

Дарья Баева, Тарас Подрез

Узнать больше по теме
Что такое санкции: простыми словами о сложном
Слово «санкции» мы часто слышим в новостях — оно может касаться государств, компаний и даже отдельных людей. Разбираемся, что скрывается за этим термином и почему санкции так активно используются в мировой политике и экономике.
Читать дальше