Гаишники объявили охоту на неисправные автомобили

Внезапные техосмотры от гаишников
Согласно обзору Научного центра безопасности дорожного движения МВД, в 2024 году число административных дел за управление автомобилями с неисправностями, запрещающими эксплуатацию, достигло рекордных 3 миллионов, что составляет 16,6% от всех нарушений, зафиксированных сотрудниками ГИБДД. По сравнению с 2023 годом доля таких случаев выросла на 2%, или на 60 тысяч.
Чаще всего нарушителями становятся молодые люди в возрасте от 20−29 лет — на них приходится 43% от всех дел. Вторая по популярности этого правонарушения возрастная группа — 30−39 лет.
Автоюрист Дмитрий Славнов связывает рост числа административных дел в этой категории с усилением проверок:
«Инспекторы теперь чаще обращают внимание на такие детали, как горящие индикаторы ABS или неисправности тормозной системы, отправляя машины на спецплощадки», — отметил эксперт. Основные проблемы, выявляемые на дорогах, — это износ шин, неработающие фары и несоответствие светопропускания стекол. По словам Славнова, такие проверки стали приоритетными лишь недавно, чем и объясняется рост штрафов.
Статистика по ДТП с «неисправными авто»
Из материалов МВД следует, что технические неисправности автомобилей напрямую влияют на безопасность на дорогах. В 2024 г. зарегистрировано 5 004 ДТП с участием неисправных машин — на 2,8% больше, чем в 2023-м. Число погибших в таких авариях выросло на 7,8%, достигнув 917 человек. Среди ключевых причин аналитики МВД называют: самовольные конструктивные изменения (28% случаев), затемненные стекла (16%) и использование разных шин на одной оси (15%). Неисправности тормозов и износ протектора также в списке.
Современный автопарк России, несмотря на свою относительную новизну, сталкивается с нарастающими проблемами технического обслуживания. Как отмечает Михаил Колодочкин, редактор журнала «За рулем», уход западных автопроизводителей создал сложности с поставками оригинальных запчастей.
«Мы видим, что рынок постепенно адаптируется — появляются альтернативные поставщики из Китая, Турции и других стран, однако качество таких аналогов зачастую уступает оригинальным комплектующим», — пояснил эксперт.
Так, в 2024 году более 37% автосервисов в России столкнулись с поддельными автозапчастями, показало исследование автосервисов Fit Service и аналитического агентства Gruzdev-Analyze. Особенно остро стоит вопрос с электронными компонентами и системами безопасности.
Ответственность компаний
Юридические лица, выпускающие на линию неисправные транспортные средства, также столкнулись с усилением санкций. В 2024 г. было возбуждено 15 тысяч дел по статье 12.31 КоАП РФ, что составляет четверть всех нарушений в этой категории. Основная доля — 74,1% — связана с выпуском машин без регистрации или техосмотра. Операторы техосмотра нередко нарушают правила, оформляя диагностические карты без проверки (77% случаев) или подтверждая допуск заведомо неисправных машин (20%). Для юрлиц штрафы достигают 100 тысяч рублей, а в случае тяжких последствий возможна уголовная ответственность. Водителям же грозит штраф 500 рублей, а за повторные нарушения — более серьезные меры.
Автосервисы и автопроизводители к ответственности почти не привлекаются. За прошлый год за недоброкачественный ремонт транспортных средств или выпуск бракованных авто, повлекшие смерть одного или нескольких человек, были осуждены 2 человека.
Дарья Баева, Тарас Подрез