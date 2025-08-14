Гаишники объявили охоту на неисправные автомобили

Юридические лица, выпускающие на линию неисправные транспортные средства, также столкнулись с усилением санкций. В 2024 г. было возбуждено 15 тысяч дел по статье 12.31 КоАП РФ, что составляет четверть всех нарушений в этой категории. Основная доля — 74,1% — связана с выпуском машин без регистрации или техосмотра. Операторы техосмотра нередко нарушают правила, оформляя диагностические карты без проверки (77% случаев) или подтверждая допуск заведомо неисправных машин (20%). Для юрлиц штрафы достигают 100 тысяч рублей, а в случае тяжких последствий возможна уголовная ответственность. Водителям же грозит штраф 500 рублей, а за повторные нарушения — более серьезные меры.