Гагарин сформулировал принципы работы на удаленке еще в 1968 году

Пандемия спровоцировала грандиозные социальные изменения: почти 40 процентов офисных работников в России полностью или частично перешли на дистант. А ведь работа в космосе — это отчасти та же самая удаленка. Только у нас нет невесомости, и мы периодически вылезаем из своего 1 — 2-комнатного «космического корабля» в ближайший супермаркет за продуктами. Однако многие из нас испытывают примерно те же психологические проблемы, которые описывали Гагарин и Лебедев. Почитайте выдержки из книги «Психология и космос», и вы удивитесь, насколько тесно они перекликаются с сегодняшним днем.