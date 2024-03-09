Гагарин сформулировал принципы работы на удаленке еще в 1968 году

Перечитываем книгу первого космонавта, которая стала актуальна в новых социальных условиях.
В 1968 году вышла в свет книга «Психология и космос». Ее авторами стали Юрий Гагарин и его друг Владимир Лебедев, врач-психолог, который работал с первым отрядом космонавтов. Она рассказывает о том, с какими трудностями сталкиваются космонавты по дороге к звездам. Кто бы мог подумать, что спустя 50 с лишним лет эта книга станет очень актуальна не для фанатов космоса, а для широкого круга обывателей.
Пандемия спровоцировала грандиозные социальные изменения: почти 40 процентов офисных работников в России полностью или частично перешли на дистант. А ведь работа в космосе — это отчасти та же самая удаленка. Только у нас нет невесомости, и мы периодически вылезаем из своего 1 — 2-комнатного «космического корабля» в ближайший супермаркет за продуктами. Однако многие из нас испытывают примерно те же психологические проблемы, которые описывали Гагарин и Лебедев. Почитайте выдержки из книги «Психология и космос», и вы удивитесь, насколько тесно они перекликаются с сегодняшним днем.
Исследование о потерянном времени
Полет Юрия Алексеевича длился 108 минут, однако он и его товарищи готовились к длительным экспедициям и проводили недели в сурдокамерах в условиях полной изоляции. Врачи изучали, как ведет себя психика космонавтов, и уже тогда отмечали, что удаленка приводит к снижению работоспособности, эмоциональному выгоранию, апатии.
Вот выдержки из дневника одного из участников 70-дневного изоляционного эксперимента:
А вот что на 36-е сутки пишет в дневнике другой обитатель сурдокамеры: «Странная история — потеря памяти: вчера я не мог вспомнить, что ел позавчера на ужин. Время летит быстро — оно просто исчезает».
Об утрате чувства реального времени Гагарин и Лебедев вспоминают в связи с экспериментом французского спелеолога Мишеля Сифра. 16 июля 1962 года он спустился в пещеру, чтобы провести там 2 месяца в изоляции. Он наблюдал за физиологией своего организма, в первую очередь — за субъективной оценкой течения времени. Эксперимент закончился 14 сентября, и, когда Сифру сообщили об этом, он был очень удивлен: по его ощущениям, было только 20 августа. У следующих обитателей пещеры биологические часы сбились с 24-часового суточного цикла на 48-часовые (36 часов бодрствования и 12 часов сна).
Чем объяснить, что с отменой привычного режима организм идет вразнос?
Авторы считают, что в этом виновато такое явление, как дефицит внешних раздражителей: «В космической психологии существует понятие “сенсорный голод”, то есть недостаток раздражителей, идущих в мозг от внешней среды. Как показали исследования, проведенные в сурдокамерах, этот голод подвергает психику человека нелегкому испытанию».
Дорога на работу — лекарство для мозга?
Понятие сенсорного голода сформулировал великий физиолог Иван Павлов. Помимо открытия условных рефлексов, Павлов пришел к выводу, что для нормальной работы головного мозга необходима постоянная зарядка внешними нервными импульсами.
«В обычных условиях человеку не приходится жаловаться на недостаток впечатлений. Его глазам ежедневно открываются сотни и тысячи различных картин, — пишут авторы книги. — На органы слуха, не переставая, действуют всевозможные звуки… Кожа ощущает изменения температуры и движение воздуха. Разнообразные явления воспринимаются органами чувств, и нервные импульсы аккуратно доставляют в мозг информацию. Правда, далеко не все раздражители осознаются человеком, но они необходимы для нормальной работы мозга. Если же постоянных раздражителей нет, могут возникнуть серьезные нарушения».
Похоже, дорога из дома на работу (которую многие не любили за ранний подъем, пробки, толчею в транспорте) плюс общение с коллегами были источниками тех раздражителей, которые держали наш мозг в тонусе.
Академик Павлов наблюдал больного, у которого в результате травмы из всех органов чувств остались «в строю» только один глаз и одно ухо. Стоило больному закрыть эти «окна» во внешний мир, и он моментально погружался в глубокий сон.
Многие из нас, оказавшись на удаленке, строили наполеоновские планы, как они с пользой потратят эти два часа до работы и обратно. Выучат английский, начнут бегать по утрам… Чем все это обернулось? Рабочий день утратил свои границы — домашнее и рабочее смешалось, тебя могут «нагрузить» и вечером, и в выходной. Треники и пижама официально получили статус рабочей одежды. Небритые, нестриженные и заспанные, мы вольно или невольно ограничили себя в движении, общении, впечатлениях и понемногу впадаем в некий анабиоз.
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ ОТ АВТОРОВ КНИГИ
«Психология и космос».
Как выбраться из дня сурка?
Вот что рекомендуют Гагарин и Лебедев:
Против сенсорного голода великолепно помогает музыка. Обладая большим эмоциональным воздействием, она поднимает настроение и повышает работоспособность. Кстати, когда Гагарин ждал старта в кабине корабля, коллеги поставили ему «Ландыши» Оскара Фельцмана. Жизнерадостную песенку тогда критиковали в партийных верхах, как квинтэссенцию пошлости… А во время полета радиоприемник Гагарина поймал вальс «Амурские волны», его транслировали с Земли. Считается, что это первая мелодия, которую человек услышал в космосе.
Авторы писали: «В отсеках корабля для отдыха с помощью стереоэффекта, вероятно, удастся создавать различные пейзажи природы, озвученные голосами летних и зимних птиц, стрекотанием кузнечиков
Сегодня найти в интернете такое аудио или видео не составит труда. Пускайте фоном, и вы будете работать не в бетонной коробке, а на залитой солнцем лесной опушке.
Для ликвидации «сенсорного голода» огромное значение приобретет творчество. Первым космонавтам (Гагарин, Титов, Николаев, Попович) во время эксперимента в сурдокамере разрешали брать с собой книги. Другим космонавтам — уже нет. Зато в их распоряжении находились набор цветных карандашей, бумага, деревянные чурбачки и нож.
Перед ними ставилась задача — найти интересный способ, как проводить свободное время". Те, кто нашел себе занятие по душе (рисовал, писал стихи, мастерил поделки), лучше переносили заточение.