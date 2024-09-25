Гадание на котлованной гуще. На какие скидки готовы идти застройщики

Покупатели жилья в новостройках могут рассчитывать на скидки в 10−15%, а в отдельных случаях дисконт будет еще выше. По наблюдениям управляющего партнера ЖК бизнес-класса Олега Дедкова, максимальную выгоду получают покупатели с «живыми деньгами».
«Прекращение льготной ипотеки и возгонка ключевой ставки ЦБ медленно, но верно жмет девелоперов к стенке, — говорит эксперт. — Поэтому покупатели с деньгами или хотя бы с половиной средств на приобретение объекта могут претендовать на весомые скидки со стороны застройщиков — до трети от ценника. А также на рассрочку по льготной ставке как минимум до ввода объекта в эксплуатацию. Кризис — это всегда возможность. Но преимущественно для крепких духом и сбережениями».
С другой стороны, напоминает эксперт, финансовые условия для девелоперов стали жестче, а проектное финансирование — дороже. Из-за этого проекты на стадии котлована переходят в зону риска по качеству комплектации и срокам ввода.
«Понятно, что привыкшие к дешевым деньгам и космическим прибылям застройщики начнут экономить на материалах и оборудовании, — добавляет собеседник. — Они будут стремиться максимально сдвинуть работы на площадке “вправо” в рамках предельных сроках, оговоренных в проектных декларациях. А сроки эти берутся с хорошим запасом. Но девелоперу с большим портфелем и серьезными кредитными обязательствами нужны любые денежные поступления в моменте. Поэтому они будут готовы давать скидки и на жилье в высокой стадии готовности или уже построенное».
Все это чревато тем, что потребительские характеристики жилья со временем будут ухудшаться. Застройщики будут снижать издержки на фоне дорожающего проектного финансирования и проблем с импортом. Исключением может стать разве что люкс-сегмент, где стоимость квадратного метра превышает миллион рублей. Поэтому если у покупателя есть возможность взять новостройку сейчас, то это будет выгоднее с позиции цены и качества, чем гадание на котлованной гуще и ожидание повального снижения цен на жилье.
Ранее глава аналитического отдела Уральской палаты недвижимости Михаил Хорьков рассказал, что внушительные скидки от застройщиков носят избирательный характер и на общий уровень цен почти не влияют. Этот факт подтверждают и данные сервиса «Яндекс. Недвижимость». За последний месяц «первичка» в стране подешевела только на 0,2%.