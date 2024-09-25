Гадание на котлованной гуще. На какие скидки готовы идти застройщики

«Прекращение льготной ипотеки и возгонка ключевой ставки ЦБ медленно, но верно жмет девелоперов к стенке, — говорит эксперт. — Поэтому покупатели с деньгами или хотя бы с половиной средств на приобретение объекта могут претендовать на весомые скидки со стороны застройщиков — до трети от ценника. А также на рассрочку по льготной ставке как минимум до ввода объекта в эксплуатацию. Кризис — это всегда возможность. Но преимущественно для крепких духом и сбережениями».