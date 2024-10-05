Гадалка из Нью-Йорка предсказала победителя на выборах президента в США

По ее словам, победителем станет экс-президент США и кандидат на пост главы государства от республиканцев Дональд Трамп. Собеседница агентства пояснила, что соответствующие карты в ее руках показали, что «страной будет руководить мужчина». В то же время она добавила, что многие будут недовольны проигрышем кандидатом от демократов Камалы Харрис.