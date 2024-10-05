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Гадалка из Нью-Йорка предсказала победителя на выборах президента в США

Гадалка из Нью-Йорка Анна предсказала победителя на предстоящих выборах президента в США. Об этом она сообщила РИА Новости.

Источник: Reuters

По ее словам, победителем станет экс-президент США и кандидат на пост главы государства от республиканцев Дональд Трамп. Собеседница агентства пояснила, что соответствующие карты в ее руках показали, что «страной будет руководить мужчина». В то же время она добавила, что многие будут недовольны проигрышем кандидатом от демократов Камалы Харрис.

Выборы президента США состоятся 5 ноября, конкурентом Трампа выступает кандидат от Демократической партии США и вице-президент Камала Харрис.

Ранее президент США Джо Байден выразил сомнение в том, что выборы главы государства пройдут мирно. Он отметил, что вещи, которые говорил экс-президент США Дональд Трамп после поражения на предыдущих выборах, были «очень опасными».