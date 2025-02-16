Фёдор Конюхов отказался от помощи русского корабля после шторма с 9-метровыми волнами

«Мне помощи никакой не нужно, у меня всё хорошо. Я сейчас ещё только 63-й день в океане. Я иду от мыса Горон, на Австралию, на Керт. Немного вот этот шторм потрепал, перевороты были, спутниковый телефон отказал, а так всё нормально, все у меня нормально», — ответил Конюхов морякам, предложившим ему помощь. Запись публикует телеканал «Санкт-Петербург».