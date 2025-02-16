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Фёдор Конюхов отказался от помощи русского корабля после шторма с 9-метровыми волнами

Во время преодоления Южной Атлантики знаменитый русский путешественник Фёдор Конюхов оказался в эпицентре десятибалльного шторма, после которого к его лодке «Акрос» подошло научно-экспедиционное судно «Академик Фёдоров». Впервые за 63 дня плавания Конюхов услышал русскую речь, однако о помощи экипажа НЭС он отказался.

Источник: Life.ru

«Мне помощи никакой не нужно, у меня всё хорошо. Я сейчас ещё только 63-й день в океане. Я иду от мыса Горон, на Австралию, на Керт. Немного вот этот шторм потрепал, перевороты были, спутниковый телефон отказал, а так всё нормально, все у меня нормально», — ответил Конюхов морякам, предложившим ему помощь. Запись публикует телеканал «Санкт-Петербург».

Напомним, Фёдор Конюхов стал первым человеком, который пересёк Южную Атлантику на вёсельной лодке, потратив на это 68 дней. Путешественник выбрал один из самых сложных и рискованных маршрутов. В какой-то момент он перестал выходить на связь, попав в мощный шторм. Однако позже НЭС «Академик Фёдоров» встретило лодку Конюхова в Южной Атлантике.