Фурсенко прокомментировал исключение России из проектов ЦЕРН

«Это демонстрация того, насколько сегодня политизированы все сферы, включая сферу науки», — сказал Фурсенко агентству на полях IV Конгресса молодых ученых. По его словам, об этом решении «должна жалеть мировая наука».
Ранее официальный представитель Европейской организации ядерных исследований Арно Марсолье заявил РИА Новости, что ЦЕРН с 30 ноября этого года прекратит сотрудничество примерно с 500 специалистами, имеющими связи с Россией. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда заявила, что решение ЦЕРН приостановить сотрудничество с Россией политизировано и абсолютно неприемлемо, военно-политическая обстановка в мире не должна подрывать прогресс в области научных исследований.
Запад сейчас предлагает российским ученым продолжать работать в ЦЕРН под «нейтральным флагом», получив международный статус сотрудников Объединенного института ядерных исследований в подмосковной Дубне, но российское государство по такой схеме взаимодействовать с Западом не будет, заявил в интервью РИА Новости президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.
Ранее Ковальчук отмечал, что существенная доля экспериментов ЦЕРН в свое время была выполнена российскими учеными. Они вернулись в Россию, обогащенные этим опытом, и реализуют его дома, развивая отечественную науку, говорил Ковальчук.