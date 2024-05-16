«Фуриосе» с Аней Тейлор-Джой и Крисом Хемсвортом аплодировали 7 минут

На момент выхода новости на сайте Rotten Tomatoes рейтинг фильма составил 88% на основе 40 рецензий. Однако отзывы мировых изданий оказались смешанными. Журнал Time назвал «Фуриосу» «сплошным зрелищем без какого-либо видения» и отметил, что при изобилии впечатляющих видов и боевых сцен (за что автор рецензии поблагодарил оператора Саймона Даггана, снявшего «Великого Гэтсби») фильм представляет собой утомительную работу, которая изо всех сил пытается убедить зрителя, что он хорошо проводит время. По мнению Variety, новый блокбастер Миллера не дотягивает до «Дороги ярости», где Фуриосу сыграла Шарлиз Терон.