«Фуриосе» с Аней Тейлор-Джой и Крисом Хемсвортом аплодировали 7 минут

Вечером 15 мая во Дворце фестивалей и конгрессов состоялась мировая премьера приключенческого боевика «Фуриоса: Хроники Безумного Макса» режиссера Джорджа Миллера. Новый масштабный проект кинокомпании Warner Bros. и самый дорогой фильм года выйдет в прокат во Франции 22 мая, в США — 24 мая.
По красной ковровой дорожке прошлась основная часть съемочной группы: режиссер Джордж Миллер, исполнительница главной роли Аня Тейлор-Джой, сыгравший Дементуса Крис Хемсворт, а также Алила Браун (девочка исполнила роль маленькой Фуриосы), Том Бёрк и сопродюсер Даг Митчелл. Хемсворта привел на премьеру свою супругу, испанскую актрису Эльзу Патаки.
28-летняя Тейлор-Джой вышла к фотографам в платье Dior телесного цвета, расшитого кристаллами. Его дополнили украшения Tiffany & Co., в частности, эффектное колье с бриллиантами.
Среди других гостей были члены жюри Грета Гервиг и Ева Грин, супермодель Наоми Кэмпбелл и супруга актера Идриса Эльба Сабрина.
Как пишет The Hollywood Reporter, после показа аудитория оценила картину семиминутными стоячими овациями. «Мы очень усердно работали над этим фильмом, и было очень интересно посмотреть, что вы о нем думаете», — цитирует издание режиссера.
На момент выхода новости на сайте Rotten Tomatoes рейтинг фильма составил 88% на основе 40 рецензий. Однако отзывы мировых изданий оказались смешанными. Журнал Time назвал «Фуриосу» «сплошным зрелищем без какого-либо видения» и отметил, что при изобилии впечатляющих видов и боевых сцен (за что автор рецензии поблагодарил оператора Саймона Даггана, снявшего «Великого Гэтсби») фильм представляет собой утомительную работу, которая изо всех сил пытается убедить зрителя, что он хорошо проводит время. По мнению Variety, новый блокбастер Миллера не дотягивает до «Дороги ярости», где Фуриосу сыграла Шарлиз Терон.
Франшиза стартовала на экранах в 1979 году фильмом «Безумный Макс», за которым последовали еще три картины: «Безумный Макс 2: Воин дороги» (1981), «Безумный Макс 3: Под куполом грома» (1985) и «Безумный Макс: Дорога ярости» (2015). В первых трех фильмах в главной роли снялся Мэл Гибсон, в четвертом — Том Харди («Значит, война»). Фуриосу в «Дороге ярости» сыграла Шарлиз Терон («Монстр»).
«Фуриоса: Хроники Безумного Макса» — приквел ленты «Безумный Макс: Дорога ярости». Он рассказывает историю молодой Фуриосы, будущей воительницы и водительницы боевой фуры Несмертного Джо. В частности, в фильме пойдет речь о похищении Фуриосы и ее матери из матриархального общества в Зеленых землях и ее последующей службы в армии Цитадели.