Фундамент неизвестного старинного храма обнаружен в Германии

Находка представляет собой фундамент здания, строительство которого могло быть связано с именем святой Ирменгарды — дочери короля Людовика II Немецкого и правнучки Карла Великого. Она была настоятельницей аббатства Фрауэнвёрт на острове Фрауэн, где были найдены фрагменты храма. Ирменгарда умерла в 866 году, после смерти верующие начали почитать ее как святую. В 1929 году она была беатифицирована Папой Пием X.