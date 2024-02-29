Фундамент неизвестного старинного храма обнаружен в Германии

Фрагменты старинного крестообразного храма романского типа, находившиеся под землей в течение тысячелетия, обнаружены в Германии. Об этом сообщает Artnet News.
Находка представляет собой фундамент здания, строительство которого могло быть связано с именем святой Ирменгарды — дочери короля Людовика II Немецкого и правнучки Карла Великого. Она была настоятельницей аббатства Фрауэнвёрт на острове Фрауэн, где были найдены фрагменты храма. Ирменгарда умерла в 866 году, после смерти верующие начали почитать ее как святую. В 1929 году она была беатифицирована Папой Пием X.
Как сообщили местные власти, в 1393 году на месте раскопок действительно находилась церковь святого Мартина, которую снесли в начале XIX века. Это также подтверждает одна из дошедших до наших дней гравюр, созданная в 1701 году и изображающая это строение.
Специалисты отметили, что подобные конструкции крайне редко можно встретить в Баварии — за все время здесь были найдены только два подобных здания. «Это абсолютная редкость», — отметил Матиас Пфайль, генеральный реставратор Государственного управления по сохранению памятников Баварии.
«Богатое культурное наследие Баварии всегда приятно удивляет — сенсационная находка в Химгау еще раз это доказывает», — добавил министр искусства Маркус Блюме.