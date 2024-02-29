Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Фундамент неизвестного старинного храма обнаружен в Германии

На протяжении тысячелетия его фрагменты были спрятаны под землей.
Источник: Bavarian State Office for Monument Preservation

Фрагменты старинного крестообразного храма романского типа, находившиеся под землей в течение тысячелетия, обнаружены в Германии. Об этом сообщает Artnet News.

Находка представляет собой фундамент здания, строительство которого могло быть связано с именем святой Ирменгарды — дочери короля Людовика II Немецкого и правнучки Карла Великого. Она была настоятельницей аббатства Фрауэнвёрт на острове Фрауэн, где были найдены фрагменты храма. Ирменгарда умерла в 866 году, после смерти верующие начали почитать ее как святую. В 1929 году она была беатифицирована Папой Пием X.

Как сообщили местные власти, в 1393 году на месте раскопок действительно находилась церковь святого Мартина, которую снесли в начале XIX века. Это также подтверждает одна из дошедших до наших дней гравюр, созданная в 1701 году и изображающая это строение.

Специалисты отметили, что подобные конструкции крайне редко можно встретить в Баварии — за все время здесь были найдены только два подобных здания. «Это абсолютная редкость», — отметил Матиас Пфайль, генеральный реставратор Государственного управления по сохранению памятников Баварии.

«Богатое культурное наследие Баварии всегда приятно удивляет — сенсационная находка в Химгау еще раз это доказывает», — добавил министр искусства Маркус Блюме.