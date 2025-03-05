Фултонская речь: История знаменитого выступления Уинстона Черчилля

5 марта 1946 года мир впервые услышал словосочетание «железный занавес»: его произнес бывший премьер-министр Великобритании во время своей знаменитой речи в Вестминстерском колледже в городе Фултон, штат Миссури, в США.
В день 79-летия одной из известнейших речей в истории вспоминаем, что в ней было особенного, и как она повлияла на обстановку в мире.
Предыстория
С момента победы над нацистской Германией прошло меньше года, и противоречия между членами антигитлеровской коалиции, несмотря на триумф, обострялись. За это время в двух странах-участницах коалиции сменилось руководство: в Великобритании партия консерваторов проиграла выборы лейбористам, и место Черчилля занял Клемент Эттли, а в США после внезапной кончины Франклина Рузвельта в президентском кресле оказался Гарри Трумен.
Предметом регулярных споров недавних союзников была не только общественная идеология, но и вопрос существования оккупационных зон в Австрии и Германии, противоречия между двумя партиями в Китае, а также Гражданская война в Греции, вспыхнувшая сразу после поражения оккупационных немецких сил: она стала первым из множества конфликтов XX века, в котором одну из воюющих сторон поддерживали США, а другую — СССР.
На западе шли общественные и политические дискуссии о перспективах взаимодействия с Советским союзом: разрабатывались как планы военного конфликта, так и концепции мирного сосуществования.
Почему Фултон
На момент произнесения речи Уинстон Черчилль был частным лицом, формально не скованным столь же жесткими обязательствами, как любой лидер государства. Зиму 1945−46 года Черчилль проводил в США по рекомендациям врачей: немолодому политику требовалось лечение.
Вестминстерский колледж пригласил бывшего премьер-министра прочитать публичную лекцию о международных отношениях, чем Черчилль и воспользовался, чтобы выразить свою позицию, а заодно повлиять на мнение союзников.
Лекцию посетил также и президент Трумэн: Фултон был его родным городом, а значимость события была очевидна для американского лидера заранее. Несмотря на это, основную аудиторию составили студенты колледжа — хотя, разумеется, среди слушателей были и политики, и репортеры.
Мускулы мира
Именно такое название дал своему выступлению британский политик. Вначале Черчилль собирался назвать речь «Мир во всем мире», но решил сместить акценты. В английском sinews — это сухожилия, то есть Черчилль решил говорить о структуре, поддерживающей новый миропорядок и делающей невозможным новое масштабное столкновение.
В речи британский политик констатировал, что после Второй мировой войны США являются главной мировой силой и призвали их бороться с «войной и тиранией». Черчилль также предложил создать международный воинский контингент, который мог бы заниматься миротворческими операциями (впоследствии это привело к созданию Миротворческих сил ООН в 1956 году).
Несмотря на свои антикоммунистические взгляды, в речи Черчилль выразил уважение к Иосифу Сталину и советскому народу, которые сделали возможной победу над нацизмом, но после этого выразил обеспокоенность тем, что непонятно, что Советский союз намерен делать дальше.
Политик подчеркнул, что необходимо включить СССР в институты международного управления и вести диалог, не изолируясь от противоположной стороны. Именно в изоляции Черчилль увидел ключевую проблему, которую он и назвал «железным занавесом».
«От Штеттина на Балтике до Триеста на Адриатике, через весь континент, был опущен “железный занавес”. За этой линией располагаются все столицы древних государств Центральной и Восточной Европы: Варшава, Берлин, Прага, Вена, Будапешт, Белград, Бухарест и София», — так звучит ключевая фраза в вступлении.
Черчилль выразил обеспокоенность появлением просоветских сил в странах по всему миру и ростом влияния коммунистических партий, с которыми, был уверен политик, необходимо бороться политическими, а не военными методами: «я отвергаю идею, что новая война неотвратима… Я не верю, что Советская Россия жаждет войны. Она жаждет плодов войны и неограниченного расширения своей власти и идеологии».
Слова «Холодная война» тоже придумал Черчилль?
Считается, что Фултонская речь положила начало Холодной войне: противостоянию двух сверхдержав, которое так и не вылилось в открытый военный конфликт. Тем не менее, сам термин «холодная война», вопреки распространенному заблуждению, придумал не Черчилль.
Это словосочетание, как считается, впервые употребил Джордж Оруэлл — 19 октября 1945 года в статье «Ты и атомная бомба». В ней писатель рассуждал, что, если атомная бомба окажется в руках нескольких государств, то они не решатся вступить в открытое противостояние, опасаясь уничтожения, и будут бороться иными методами.
Уже в 1947 году термин начали использовать в администрации Трумэна, а затем он стал общеупотребимым названием геополитического противостояния США и СССР.
На что повлияла речь
Стенограмма речи сразу же появилась в СССР: с купюрами выступление Черчилля напечатали в газете «Правда», а вскоре в ней же появился ответ, написанный советским историком Евгением Тарле, который обвинил бывшего британского премьера в расизме и сравнил его с Гитлером, увидев в словах политика заявления о превосходстве англоговорящих наций над остальными.
Многие историки считают речь Уинстона Черчилля прозорливой и во многом провидческой: политик предугадал развитие геополитических отношений в ближайшие десятилетия. В то же время говорить именно о «влиянии» речи трудно: Черчилль выступал как частное лицо и лишь ярко и выразительно указал на процессы в мировой политике, которые, по всей вероятности, произошли бы и без этого выступления.