Фултонская речь: История знаменитого выступления Уинстона Черчилля

С момента победы над нацистской Германией прошло меньше года, и противоречия между членами антигитлеровской коалиции, несмотря на триумф, обострялись. За это время в двух странах-участницах коалиции сменилось руководство: в Великобритании партия консерваторов проиграла выборы лейбористам, и место Черчилля занял Клемент Эттли, а в США после внезапной кончины Франклина Рузвельта в президентском кресле оказался Гарри Трумен.