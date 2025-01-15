Фудшеринг: как спасти продукты с истекающим сроком годности

В разговоре с ТСН24 она отметила, что это движение спасает не только нуждающихся, но и тех, кто хочет отдать еду. Люди присоединяются к нему по разным причинам. Кто-то, например, просто хочет помочь другим, кто-то отдает лишнее или то, что пришлось не по вкусу, кто-то спасает продукты с истекающим сроком годности. Для кого-то фудшеринг — возможность отдать продукты перед поездкой или после праздников.