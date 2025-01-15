Фудшеринг: как спасти продукты с истекающим сроком годности

В разговоре с ТСН24 она отметила, что это движение спасает не только нуждающихся, но и тех, кто хочет отдать еду. Люди присоединяются к нему по разным причинам. Кто-то, например, просто хочет помочь другим, кто-то отдает лишнее или то, что пришлось не по вкусу, кто-то спасает продукты с истекающим сроком годности. Для кого-то фудшеринг — возможность отдать продукты перед поездкой или после праздников.
Жители Тулы получают и дарят продукты с помощью группы в «ВКонтакте». Дарители предлагают пост в паблик. Если все правила будут соблюдены, то его разместят.
Получить еду может любой желающий. Для этого нужно отозваться на пост дарителя, встретиться с ним и забрать продукты.
«Еще есть обсуждения, где можно разместить свое сообщение о том, что необходим провиант. И любой желающий может помочь человеку», — говорит волонтер. Она отметила, что все работает на добровольных началах.
Правила фудшеринга
Что должны сделать дарители
В посте дарители должны обязательно указать: названия продуктов, их характеристики, срок годности, район и улицу, где они находятся, условия брони. Нужно прикрепить фото товаров. Можно также указать причину, по которой вы решили отдать еду. Яна Коробицына отметила, что продукты из мяса, птицы, рыбы и морепродуктов обмену не подлежат. Они быстро портятся, и это может быть очень опасно.
Люди, которые отдают продукты, могут указать, кому они достанутся. Например, первому по брони, жителю своего района, тому, кто готов забрать продукты раньше или вовсе оставить на свое усмотрение.
Правила для тех, кто бронирует
Бронировать товар можно только на стене сообщества. Договариваться о передаче продуктов нужно в личных сообщениях. Если не можете забрать продукты, сообщайте дарителям, чтобы бронь перешла следующим. Не стоит бронировать продукты просто так.
Общие правила для всех участников сообщества
В группе не допускаются:
- личное общение и нецелевые комментарии на стене и в темах;
- нарушение договоренностей;
- обмен или назначение цены за продукты;
- пропаганда насилия, националистических лозунгов, разжигание межнациональной розни
и т. п.;
- оскорбления.
Как было раньше и сейчас
По словам волонтера, в современном мире есть тренд на экологию, но в 2024 году обращаться или отдавать продукты через паблик фудшеринга чаще не стали. По мнению Яны Коробицыной, это связано с отсутствием хорошей команды.
«Я, как админ, раньше больше занималась группой, когда было меньше работы и не было семьи. Сейчас сил не хватает. Но я все-таки надеюсь, что ситуация будет получше со временем», — рассказала экоактивист.
Она отметила, что у нее был опыт и с аптекашерингом. С этим помогал волонтер-медик, но сейчас он не может этим заниматься, поэтому такого направления нет.
Также девушка пробовала запускать зоошеринг.
Почему не приживается в России
В некоторых странах фудшеринг набирает все большую популярность, но в России это движение пока не прижилось. По словам специалистов, это связано с российским законодательством, согласно которому утилизация продуктов позволяет сохранить вычеты по НДС.
Фудшеринг же значительно повысит налоговые расходы. Из-за этого большая часть торговых точек сегодня предпочитают избавляться от больших объемов продуктов.
Вместе с тем в сентябре СМИ сообщили, что правительство РФ поддержало пакет законопроектов «Единой России» об отмене НДС для товаров фудшеринга. Торговом сетям разрешат отдавать продукты с истекающим сроком годности в объеме 1% от выручки.