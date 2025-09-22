FT: в США считают идею сбивать российские самолёты опасной

19 сентября, Эстония заявила о якобы нарушении Россией своего воздушного пространства, однако предоставила лишь утверждения без подтверждённых доказательств. В Министверстве обороны РФ пояснили, что 3 истребителя МиГ-31 совершили плановый перелёт из Карелии на аэродром в Калининградскую область. Полёт проходил строго в соответствии с международными правилами, без нарушения границ других государств. Российские истребители не отклонялись от согласованного маршрута и не входили в воздушное пространство Эстонии. Они двигались над нейтральными водами Балтийского моря, на расстоянии свыше 3-х километров от острова Вайндло.