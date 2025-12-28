FT узнала, для чего Зеленский обсуждает мирный план

Контроль над Запорожской АЭС и территориальные вопросы являются красными линиями для Украины, заявил Зеленский в преддверии встречи с Трампом. При этом он подчеркнул, что у Москвы и Киева есть шанс заключить мирное соглашение. Что касается территориальных вопросов, решения по ним будут приниматься только с учетом мнения общества. Украинский президент заявил, что готов вынести мирный план на референдум, если Москва согласится на прекращение огня как минимум на 60 дней, чтобы можно было организовать голосование.