FT: США передадут Украине тысячи комплектов для ударных дронов с ИИ, которые смогут объединяться в рой

Ранее Auterion уже передала Киеву «ударные комплекты», основанные на технологии Skynode, которые превращают управляемые вручную дроны в автономные системы оружия, способные наводиться на цель с помощью искусственного интеллекта. После активации, как зявляет производитель, дроны становятся устойчивыми к радиоэлектронным помехам и могут надежно отслеживать и поражать движущиеся цели на расстоянии до одного километра.