Популярные темы
Общество
Законы
Объясняем
История и культура
Персоны
Внешняя политика
Религия
Здоровье
Места
Факты
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

FT: США передадут Украине тысячи комплектов для ударных дронов с ИИ, которые смогут объединяться в рой

Компания Auterion по контракту с Пентагоном планирует до конца текущего года поставить Украине 33 тысячи комплектов для ударных беспилотников, оснащенных системой Nemyx, которая позволяет одному оператору управлять сразу множеством дронов. Подробности 15 сентября сообщает Financial Times (FT).

Источник: РИА "Новости"

Технология превращает группу дронов в единую скоординированную силу, способную перегружать оборону противника, но у экспертов вызывает вопросы передача контроля искусственному интеллекту.

Ранее Auterion уже передала Киеву «ударные комплекты», основанные на технологии Skynode, которые превращают управляемые вручную дроны в автономные системы оружия, способные наводиться на цель с помощью искусственного интеллекта. После активации, как зявляет производитель, дроны становятся устойчивыми к радиоэлектронным помехам и могут надежно отслеживать и поражать движущиеся цели на расстоянии до одного километра.

Технология Skynode уже была интегрирована и принята на вооружение Тайванем.

Nemyx, кросс-платформенную систему управления роем дронов, которая координирует действия дронов разных производителей, представили в начале сентября. Она позволяет нескольким дронам действовать как единое скоординированное подразделение, выполняя операции под управлением искусственного интеллекта с высокой скоростью, точностью и масштабом.

Искусственный интеллект в реальном времени и компьютерное зрение позволяют одновременно атаковать несколько целей, повышая эффективность, точность и выживаемость, одновременно снижая сложность миссии. Система масштабируется от небольших подразделений до крупных соединений и поставляется в виде приложения на AuterionOS, совместимого с референсным дизайном Auterion SLM-10 и авионикой Skynode, уже принятыми производителями в США и Европе.

В настоящее время компания Auterion поставляет в Украину более 33 000 единиц Skynode, а в течение шести месяцев ожидается, что общемировой объем поставок превысит 50 000 единиц. Все они смогут получить модернизацию роя Nemyx.

Впрочем, помимо военной сферы, алгоритмы роения могут применяться в логистике, сельском хозяйстве и ликвидации последствий ЧС.