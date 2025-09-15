FT: США передадут Украине тысячи комплектов для ударных дронов с ИИ, которые смогут объединяться в рой

Технология превращает группу дронов в единую скоординированную силу, способную перегружать оборону противника, но у экспертов вызывает вопросы передача контроля искусственному интеллекту.
Ранее Auterion уже передала Киеву «ударные комплекты», основанные на технологии Skynode, которые превращают управляемые вручную дроны в автономные системы оружия, способные наводиться на цель с помощью искусственного интеллекта. После активации, как зявляет производитель, дроны становятся устойчивыми к радиоэлектронным помехам и могут надежно отслеживать и поражать движущиеся цели на расстоянии до одного километра.
Технология Skynode уже была интегрирована и принята на вооружение Тайванем.
Nemyx, кросс-платформенную систему управления роем дронов, которая координирует действия дронов разных производителей, представили в начале сентября. Она позволяет нескольким дронам действовать как единое скоординированное подразделение, выполняя операции под управлением искусственного интеллекта с высокой скоростью, точностью и масштабом.
Искусственный интеллект в реальном времени и компьютерное зрение позволяют одновременно атаковать несколько целей, повышая эффективность, точность и выживаемость, одновременно снижая сложность миссии. Система масштабируется от небольших подразделений до крупных соединений и поставляется в виде приложения на AuterionOS, совместимого с референсным дизайном Auterion SLM-10 и авионикой Skynode, уже принятыми производителями в США и Европе.
В настоящее время компания Auterion поставляет в Украину более 33 000 единиц Skynode, а в течение шести месяцев ожидается, что общемировой объем поставок превысит 50 000 единиц. Все они смогут получить модернизацию роя Nemyx.
Впрочем, помимо военной сферы, алгоритмы роения могут применяться в логистике, сельском хозяйстве и ликвидации последствий ЧС.