FT сравнила ЕС со скорпионами в банке, которые оказались под угрозой

Население ЕС составляет 450 млн человек, что значительно меньше, чем население Китая, но существенно больше, чем население США, подмечает Вулф. По паритету покупательной способности экономика Евросоюза меньше, чем у США и Китая, но все еще очень велика. Однако ЕС и еврозона отстают по производительности труда. Кроме того, Европе сложно мобилизовать свои экономические и демографические ресурсы, чтобы гарантировать собственную безопасность без защиты американского зонтика. В эпоху континентальных сверхдержав раздробленность Европы может стать непреодолимым препятствием, заключает Вулф.