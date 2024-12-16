FT сообщила об ухудшении психического здоровья во всем мире

Это приводит к формированию замкнутого круга одиночества и беспомощности: чем больше человек отдаляется от окружающих, тем сильнее ощущает себя отрезанным от общества и поддержки. Причем каждый выбор в сторону изоляции подкрепляет такое поведение и ухудшает эмоциональное состояние, объяснила эксперт.