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FT сообщила об ухудшении психического здоровья во всем мире

Во всем мире наблюдается ухудшение психического здоровья людей. Об этом в понедельник, 16 декабря, пишет британская газета Financial Times.

Источник: Freepik

В материале сообщается, что кризис психического здоровья усугубился после начала пандемии в 2020 году. Основными причинами ухудшения состояния людей являются стоимость жизни и использование социальных сетей на повседневной основе.

«Мы пока не вернулись к тому уровню, что был до пандемии», — заявил специалист по психическому здоровью Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Дэн Чисхолма.

Отмечается, что ежегодно депрессия и тревога приводят к потере около 12 млрд рабочих дней, нанося мировой экономике ущерб в триллион долларов.

Ранее, 21 октября, клинический психолог медицинской компании «СберЗдоровье» Дарья Яушева рассказала «Известиям», что депрессию может усугубить ряд факторов. Один из ключевых — социальная изоляция, когда человек, погруженный в депрессивное состояние, начинает избегать взаимодействия с другими.

Это приводит к формированию замкнутого круга одиночества и беспомощности: чем больше человек отдаляется от окружающих, тем сильнее ощущает себя отрезанным от общества и поддержки. Причем каждый выбор в сторону изоляции подкрепляет такое поведение и ухудшает эмоциональное состояние, объяснила эксперт.