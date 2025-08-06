FT сообщил об угрозе исчезновения пляжей по всему миру

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Пляжи по всему миру находятся под угрозой исчезновения из-за вымывания песка, в том числе вызванного изменениями климата, сообщает газета Financial Times со ссылкой на местные власти.
«От Майами до Барселоны и Золотого побережья Австралии власти пытаются понять, как спасти сокращающиеся береговые линии в ближайшие годы… Отчасти эрозия объясняется естественными причинами. Однако (этому явлению — ред.) также способствуют штормы, сильные приливы и рост уровня моря из-за антропогенного глобального потепления, которое приводит к таянию ледников тревожными темпами», — пишет издание.
Так, по его данным, с 2020 года в городе Родант в штате Северная Каролина 11 домов рухнули в океан из-за эрозии береговой линии, и многие находятся под угрозой разрушения.
В Барселоне власти сталкиваются с вымыванием пляжей объемом около 30 тысяч кубометров в год, это сопоставимо с размерами 12 олимпийских бассейнов, этот процесс усугубляется из-за бурь.
Газета подчеркивает, что проблема особенно актуальна с учетом того, что 10% мирового населения живет не далее чем в пяти километрах от береговой линии.
Несмотря на меры по защите от эрозии, некоторые пляжи могут исчезнуть, заключает газета.