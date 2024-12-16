FT: проблемы с психикой приобрели масштаб пандемии

Специалисты предупреждают, что компаниям необходимо больше вкладываться в психическое здоровье своих сотрудников и открыто говорить об этой проблеме с ними. Как показывает исследование MindForward, в компаниях, где эта проблема не замалчивается, сотрудники чувствуют поддержку и работают эффективнее, растет производительность, сотрудники не покидают это место работы. А ученые Оксфордского университета доказали «сильную положительную связь между психофизическим состоянием сотрудников и показателями компании».