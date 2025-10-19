FT: французы массово выводят деньги за рубеж на фоне политического кризиса

14 октября вновь назначенный премьер-министр Франции Себастьен Лекорню заявил, что страна проходит через череду тяжелых кризисов, и «те, кто не меняются и цепляются за старые рефлексы и позиции, исчезнут». Лекорню добавил, что ситуация требует принятия срочных мер, поэтому он принял поручение президента сформировать правительство, чтобы в ближайшие три месяца принять бюджет на следующий год. «Некоторые хотели бы, чтобы этот парламентский кризис перерос в кризис режима. Но этого не произойдет», — подчеркнул он.