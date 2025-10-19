Популярные темы
Общество
Законы
Объясняем
История и культура
Персоны
Внешняя политика
Религия
Здоровье
Места
Факты
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

FT: французы массово выводят деньги за рубеж на фоне политического кризиса

ЛОНДОН, 19 октября. /ТАСС/. Французские предприниматели и члены обеспеченных семей, обеспокоенные политическим кризисом в стране, инвестируют рекордные суммы в Люксембург и Швейцарию. Об этом сообщила газета Financial Times (FT).

Источник: AP 2024

«Большинство активов, которыми мы управляем, больше не находятся во Франции», — приводит FT комментарий Гийома Луккини, основателя парижской компании по управлению активами Scala Patrimoine, среди клиентов которой есть профессиональные спортсмены и предприниматели.

Как подчеркивает FT со ссылкой на налогового юриста, денежные потоки в Люксембург были «безостановочными» во время прошлогодних выборов во Франции и продолжают увеличиваться. «Брокерам почти не нужно проводить маркетинговую работу, чтобы привлечь клиентов», — отметил Оливье Румелиана. Он подчеркнул, что «сумасшедшая» сумма капитала также уходит в Швейцарию.

14 октября вновь назначенный премьер-министр Франции Себастьен Лекорню заявил, что страна проходит через череду тяжелых кризисов, и «те, кто не меняются и цепляются за старые рефлексы и позиции, исчезнут». Лекорню добавил, что ситуация требует принятия срочных мер, поэтому он принял поручение президента сформировать правительство, чтобы в ближайшие три месяца принять бюджет на следующий год. «Некоторые хотели бы, чтобы этот парламентский кризис перерос в кризис режима. Но этого не произойдет», — подчеркнул он.