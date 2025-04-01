ФССП составила приблизительный портрет должника по кредитам

«Мы подготовили приблизительный портрет должника. Кстати, все думают, что это пенсионер или еще кто-то. Нет. Это, например, мужчина 30−45 лет, который не имеет периодического дохода, который не имеет транспортного средства, в основном не имеет жилого помещения, женатый, с одним ребенком, пользуется средствами мобильной связи, не имеет документа, удостоверяющего личность гражданина за пределами РФ. То есть, инструмент ограничения на выезд (за рубеж) на него в принципе не действует. Вот приблизительно среднестатистический портрет должника», — сказал Аристов. По его словам, у них в основном источник погашения один: либо денежные средства на счетах, либо периодический доход.