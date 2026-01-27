Популярные темы
Общество
Законы
Объясняем
История и культура
Персоны
Внешняя политика
Религия
Здоровье
Факты
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ФСБ получит право отключать интернет и мобильную связь

Госдума одобрила соответствующий законопроект в первом чтении. Теперь операторы будут обязаны отключать связь по распоряжению ФСБ в целях безопасности.

Анастасия Якушина
Автор ВФокусе Mail
Источник: РИА "Новости"

В закон «О связи» были внесены поправки по инициативе Кабмина. Согласно новым правилам, операторы должны оперативно отключать связь по запросу ФСБ и при этом не будут нести ответственность за перебои.

После окончательного принятия закон вступит в силу в течение 10 дней с того момента, как будет опубликован. По словам Замглавы Минцифры Ивана Лебедева, закон что закон необходим для защиты граждан и обеспечения оперативной безопасности. Его цитирует ТАСС.

«Это связано с необходимостью [обеспечения] оперативной безопасности на территории наших субъектов, регионов страны, безопасности людей в связи с возможными атаками беспилотников», — сообщил чиновник.

Ранее эксперт рассказывал о пользе кнопочных телефонов, которые могут держать заряд аккумулятора до недели и, как следствие, стать незаменимым помощником в экстренной ситуации.

Узнать больше по теме
Федеральная служба безопасности (ФСБ): простое объяснение сложной службы
ФСБ — одна из самых известных структур России, которая всегда окружена ореолом загадочности. О ней слышали все, но мало кто понимает, чем именно занимается Федеральная служба безопасности, как устроена ее работа и как туда попадают новые сотрудники. В статье простым языком разберем суть ФСБ: от истории создания до современных функций и роли в жизни страны.
Читать дальше