ФСБ получит право отключать интернет и мобильную связь

В закон «О связи» были внесены поправки по инициативе Кабмина. Согласно новым правилам, операторы должны оперативно отключать связь по запросу ФСБ и при этом не будут нести ответственность за перебои.
После окончательного принятия закон вступит в силу в течение 10 дней с того момента, как будет опубликован. По словам Замглавы Минцифры Ивана Лебедева, закон что закон необходим для защиты граждан и обеспечения оперативной безопасности. Его цитирует ТАСС.
«Это связано с необходимостью [обеспечения] оперативной безопасности на территории наших субъектов, регионов страны, безопасности людей в связи с возможными атаками беспилотников», — сообщил чиновник.
Ранее эксперт рассказывал о пользе кнопочных телефонов, которые могут держать заряд аккумулятора до недели и, как следствие, стать незаменимым помощником в экстренной ситуации.